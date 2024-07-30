Юрист предупредил Дурова о судебных исках в случае раскрытия ДНК-кода
Основателя Telegram Павла Дурова может ждать волна исков от женщин, если он раскроет собственный ДНК-код. Об этом рассказал РИА «Новости» юрист Александр Хаминский.
«Среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем», - отметил он.
Он призвал Дурова сохранить анонимность, если предприниматель не хочет до конца жизни отстаивать состояние в суде.
Ранее основатель Telegram сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах мира. Он признался, что сдавал сперму, чтобы анонимно помогать парам обзавестись потомством.
Подруга Дурова Ирина Болгар рассказала , как родила от него троих детей без официальной регистрации брака.