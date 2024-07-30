30 июля 2024, 15:24

Юрист предупредил Дурова о судебных исках в случае раскрытия ДНК-кода

Global Look Press
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Основателя Telegram Павла Дурова может ждать волна исков от женщин, если он раскроет собственный ДНК-код. Об этом рассказал РИА «Новости» юрист Александр Хаминский.

«Среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем», - отметил он.

Он призвал Дурова сохранить анонимность, если предприниматель не хочет до конца жизни отстаивать состояние в суде.

Ранее основатель Telegram сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах мира. Он признался, что сдавал сперму, чтобы анонимно помогать парам обзавестись потомством.

Подруга Дурова Ирина Болгар рассказала , как родила от него троих детей без официальной регистрации брака.

Суд Дети Павел Дуров
30 июля 2024, 15:27
Названы условия снижения ставок по ипотеке в России
РИА «Новости»
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Взлетевшие ставки по ипотеке в российских банках пойдут вниз по мере замедления всплеска инфляции. С таким заявлением в Совете Федерации выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Полное видео ее выступления доступно на странице верхней палаты российского парламента во «ВКонтакте».

Глава регулятора напомнила, что в период низкой инфляции российские банки выдавали кредиты на покупку жилья по ставке 8−9% годовых. При этом они не пользовались никакой поддержкой со стороны государства.

«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики», - заявила Набиуллина.

На минувшей неделе совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 16 до 18% , объяснив это высокими уровнями инфляции.

Глава регулятора не исключила, что это повышение станет не последним, если ситуация не изменится. Набиуллина добавила, что в новом прогнозе Центробанка высокий уровень ключевой ставки сохранится на ближайшие три года.

Банки Кредиты Ипотека Центробанк Инфляция
30 июля 2024, 14:11
Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке
РИА «Новости»
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Центральный банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели в стране после завершения льготных программ. Об этом на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости».

«Эти схемы перед завершением широкой льготной программы вновь расцвели с новой силой. Здесь чего только нет: льготные ставки, так называемый кэшбэк, рассрочка. Для людей все это запутано и непрозрачно», - объяснила Набиуллина.

По словам главы Центробанка, за этими «завлекаловками» стоит либо резкий рост платежей впоследствии, либо завышение цены квартиры.

«С 2025 года в России заработает ипотечный стандарт, который исключит использование непрозрачных схем. Также банкам запретят брать плату с заемщиков за сниженную ставку», - добавила она.

Ранее Банк России сохранил прогноз роста ипотеки в 2024 году на уровне 7-12%.

Россия Ипотека Центробанк
30 июля 2024, 14:05
Рекламу «раздолжнителей» в России предложили ограничить
РИА «Новости»
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Компании, предлагающие россиянам списать долги, лишь вводят их в заблуждение и вытягивают деньги. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка предложила отрегулировать эту отрасль. Трансляцию встречи вела пресс-служба верхней палаты российского парламента.

По ее словам, в России появилась целая отрасль так называемых «раздолжнителей», предлагающих списать долги за отдельную плату. Матвиенко назвала таких специалистов мошенниками, которые лишь вытягивали деньги за информацию о бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки.

«Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно. И здесь мы, законодатели, запаздываем», - сказала она.

Спикер Совфеда поручила сенаторам обсудить эту тему с Центробанком и разработать соответствующий законопроект. Ответственным она назначила зампреда Совфеда Николая Журавлева.

Многодетные чаще других категорий семей берут в России кредиты, выяснили ранее исследователи ВШЭ. Две трети домохозяйств с тремя и более детьми имели займы в 2023 году.

Совет Федерации РФ Законы Кредиты Валентина Матвиенко Деньги
29 июля 2024, 12:01
Амнистию за дробление бизнеса в России запустили на полгода раньше
РИА «Новости»
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В России запустили амнистию за дробление бизнеса ради применения налоговых спецрежимов. Она не распространится на решения, принятые до 12 июля, сообщил РБК.

Амнистия за дробление бизнеса вошла в пакет поправок в Налоговый кодекс. Изначально ее планировали провести с 1 января 2025 года, но при подготовке законопроекта ко второму чтению сдвинули на полгода. Новая процедура затронет решения, которые должны вступить в силу с 12 июля.

Шанс на прекращение разбирательств получили несколько сотен налогоплательщиков. Юрист группы разрешения налоговых споров Kept Наталья Файзрахманова заявила, что в одном только 2022 году арбитражные суды рассмотрели около 200 дел, связанных с таким дроблением. По ее мнению, в реальности фирм, практикующих подобную схему, гораздо больше.

«Можно сказать, что им протянули спасительную соломинку», - подчеркнула она.

С 2025 года в России появится туристический налог. Муниципалитеты введут сборы для отдыхающих и командированных.

Налоги Бизнес ФНС РФ

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