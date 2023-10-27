Юрист объяснил, с чем могли быть связаны обыски в элитном бизнес-клубе Club 500

По словам юриста, Club 500 - это общество с ограниченной ответственностью, то есть, обычная коммерческая организация. В соответствии с этим она должна облагаться налогами.

Согласно информации на официальном сайте Club 500, вступительный взнос для участников клуба составляет 400 тысяч рублей, а ежемесячный платеж - от 95 до 128 тысяч рублей.

«Но с точки зрения налогового кодекса это будет считаться либо платой за уже оказанные услуги, или авансом за услуги будущие. В любом случае, с этих сумм в обязательном порядке необходимо уплачивать в бюджет НДС», - объяснил Александр Хаминский.

Юрист указал, что, по информации СМИ, к концу 2022 года в клубе состояли около 1000 человек - это значит, что организация собрала 400 миллионов рублей только в качестве вступительных взносов. Хаминский подсчитал, что за период с 2020 по 2022 год компания должна была получить три миллиарда рублей в качестве ежемесячных платежей. Но задекларировано было лишь 660 миллионов. По мнению Александра Хаминского, остальные денежные средства были обналичены или переведены на «технические» компании.

«Сколько же налогов не дополучили бюджеты различных уровней? Налог на прибыль и НДС от неучтенных 2,34 миллиарда рублей составляют 780 миллионов рублей. Но это еще не все. Если данные средства были присвоены гражданами, то они должны были заплатить НДФЛ в размере 350 миллионов рублей. На круг - 1,13 миллиарда рублей. А если к расчетной недоимке прибавить предусмотренные пени и штрафы, то указанную сумму можно смело умножить на полтора», - подсчитал юрист.

В среду, 25 октября, в элитный московский бизнес-клуб Club 500 нагрянули сотрудники ФСБ , налоговой службы, управления экономической безопасности и следственного комитета. В течение нескольких часов в организации проводились обыски.