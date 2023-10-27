27 октября 2023, 03:30

Юрист объяснил, с чем могли быть связаны обыски в элитном бизнес-клубе Club 500

РИА «Новости»
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Основатель элитного бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин мог задолжать налоговой службе более миллиарда рублей. Именно с этим могут быть связаны недавние обыски в организации. Такое мнение выразил налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «360».

По словам юриста, Club 500 - это общество с ограниченной ответственностью, то есть, обычная коммерческая организация. В соответствии с этим она должна облагаться налогами.

Согласно информации на официальном сайте Club 500, вступительный взнос для участников клуба составляет 400 тысяч рублей, а ежемесячный платеж - от 95 до 128 тысяч рублей.

«Но с точки зрения налогового кодекса это будет считаться либо платой за уже оказанные услуги, или авансом за услуги будущие. В любом случае, с этих сумм в обязательном порядке необходимо уплачивать в бюджет НДС», - объяснил Александр Хаминский.

Юрист указал, что, по информации СМИ, к концу 2022 года в клубе состояли около 1000 человек - это значит, что организация собрала 400 миллионов рублей только в качестве вступительных взносов. Хаминский подсчитал, что за период с 2020 по 2022 год компания должна была получить три миллиарда рублей в качестве ежемесячных платежей. Но задекларировано было лишь 660 миллионов. По мнению Александра Хаминского, остальные денежные средства были обналичены или переведены на «технические» компании.

«Сколько же налогов не дополучили бюджеты различных уровней? Налог на прибыль и НДС от неучтенных 2,34 миллиарда рублей составляют 780 миллионов рублей. Но это еще не все. Если данные средства были присвоены гражданами, то они должны были заплатить НДФЛ в размере 350 миллионов рублей. На круг - 1,13 миллиарда рублей. А если к расчетной недоимке прибавить предусмотренные пени и штрафы, то указанную сумму можно смело умножить на полтора», - подсчитал юрист.

В среду, 25 октября, в элитный московский бизнес-клуб Club 500 нагрянули сотрудники ФСБ , налоговой службы, управления экономической безопасности и следственного комитета. В течение нескольких часов в организации проводились обыски.

Налоги Бизнес Полиция
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 16:02
Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр
РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

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