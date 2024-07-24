24 июля 2024, 08:10

Юрист объяснил, почему Бакальчук подключил Кадырова к разделу Wildberries

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В случае отсутствия брачного договора Владислав Бакальчук не сможет получить половину акций Wildberries при разводе с основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук. Юрист Сергей Жорин заявил об этом РИА «Новости».

Он допустил, что супруги заключили брачное соглашение, ведь Татьяна Бакальчук - опытный бизнесмен. В этом случае судьбу нажитого в браке имущества уже предопределили, хотя договор можно оспорить, заявил Жорин.

При отсутствии такого соглашения они могли обсудить раздел имущества. Жорин заявил, что Владислав Бакальчук не получит половину компании из-за антирейдерских пунктов, которые обычно прописывают в уставах. По его словам, она достанется супругу в денежном эквиваленте - ему выплатят 50% стоимости акций маркеплейса.

«Вероятнее всего, судя по тому, что ее супруг обратился к главе Чечни [Рамзану Кадырову], супруга не устроили те предложения, которые ему были сделаны в судебном переговорном процессе», - сказал специалист.

Кадыров объявил о рейдерском захвате Wildberries и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации. Владислав Бакальчук пожаловался, что его отстранили от управления компанией. Татьяна Бакальчук опровергла захват, объявила о разводе и объединении маркетплейса с группой Russ.

Семья Рамзан Кадыров Громкие разводы Бизнес Брак Деньги Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
24 июля 2024, 07:25
Подавшие на банкротство россияне смогут оставить себе ипотечные квартиры
РИА «Новости»
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Неплатежеспособные россияне при процедуре банкротства смогут через арбитражный суд сохранить за собой единственное жилье, взятое в ипотеку. Госдума приняла такой закон во втором и третьем чтениях, сообщил РБК.

Законопроект внесли депутаты Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко. Они рассказали о распространенной ситуации, когда россияне не имели просроченных платежей по ипотеке, но копили долги по другим кредитам.

Теперь должники смогут обращаться в арбитражный суд с требованием заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором в рамках процедуры банкротства и запретить изъятие единственного ипотечного жилья либо реструктуризировать задолженность. Мнение финансового управляющего и других кредиторов в таких случаях учитывать не станут.

Рыночная ставка по ипотеке в России достигла 19,5%. Программу семейной ипотеки под 6% продлили до 2030 года.

Законы Госдума РФ Недвижимость Кредиты Ипотека Деньги
23 июля 2024, 17:19
Правительство анонсировало новую меру поддержки участникам СЭЗ в новых регионах
Freepik
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому участникам свободной экономической зоны на территории новых регионов выделят миллиард рублей на субсидирование кредитов. Об этом сообщили в аппарате правительства.

Благодаря этому решению в скором времени запустят льготное кредитование участников СЭЗ. Предполагается, что в рамках этой программы они смогут получать займы в банках по ставке до 5% годовых включительно.

На сегодня в свободной экономической зоне участвуют 170 компаний. По замыслу, она даст не менее 66 тысяч рабочих мест, а общий объем заявленных инвестиций составляет 74 миллиарда рублей.

Свободную экономическую зону в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях создали летом 2023 года. Минстрой стал уполномоченным органом ее управления, а публично-правовая компания «Фонд развития территорий» непосредственно управляет работой. Участники СЭЗ пользуются льготами по налогам на прибыль и имущество, а также платят пониженные страховые взносы.

Работа идет в рамках программы социально-экономического развития новых регионов.

Рубль Кредиты
23 июля 2024, 13:46
Путин встретился с председателем Счетной палаты
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин заслушал доклад председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время встречи Ковальчук рассказал главе государства о возврате средств в федеральный бюджет страны. По его словам, Счетная палата по итогам 2023 года вернула государству более 26 миллиардов рублей.

Ковальчук также отчитался об исполнении прошлогоднего бюджета и стратегии развития контрольного ведомства на ближайшие три года.

«Все мероприятия, которые были запланированы в рамках ваших поручений и постановлений палат Федерального Собрания, были выполнены полностью», - подчеркнул он в разговоре с президентом.

Ранее зампред Счетной палаты Галина Изотова заявила, что одной из важнейших задач ведомства является показ реальной социально-экономической ситуации в России. По ее словам, аудиты проводятся для проверки законности и безошибочности принятых решений. Изотова добавила, что представители ведомства докладывают президенту и парламенту о всех итогах работы.

Кремль Бюджет России Владимир Путин Экономика
23 июля 2024, 08:55
Долги Мавроди превысили 1,6 миллиарда рублей
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Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после своей смерти оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов в отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 год на сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч являются долгом за госпошлины, более 252 миллионов представляют собой взыскания имущественного характера в пользу юридических и физических лиц.

После смерти основателя «МММ» в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении Мавроди.

Россиянам ранее рассказали, как отличить финансовую пирамиду от добросовестной инвесткомпании. В последних должны быть депозитарии - контролируемые правительством структуры с лицензией от банка.

Долги Рубль

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