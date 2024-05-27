27 мая 2024, 03:11

Юрист объяснил, как поделиться пенсией с родителями

РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, увеличивая их пенсию. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил агентству «Прайм», что инициатива полезная, но воспользоваться ей смогут только высокооплачиваемые сотрудники.

Поправку в закон «О страховых пенсиях» в Госдуму внесла фракция ЛДПР. Инициатива предполагает, что работающие россияне смогут передать не более двух коэффициентов в год: либо по одному каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме.

Юрист объяснил, что за год работающий россиянин может накопить максимум 10 страховых коэффициентов. Для этого он должен получать «белую» зарплату более185 тысяч рублей. А если человек получает 40-50 тысяч рублей, то все его заработанные коэффициенты будут уходить родителям, а в старости он сам столкнется с трудностями.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана, обещая своим жертвам перерасчет пенсии.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, увеличивая их пенсию. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил агентству «Прайм» , что инициатива полезная, но воспользоваться ей смогут только высокооплачиваемые сотрудники.

Пенсия Рубль Законы Россия Зарплаты
26 мая 2024, 17:21
В Госдуме выступили за минимальный уровень доходов для повышения НДФЛ
РИА «Новости»
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Комитет по бюджету Госдумы по донастройке налоговой системы выступил за установку нижнего порога в прогрессивной шкале НДФЛ. Рекомендации опубликовали на сайте нижней палаты российского парламента.

Показатель, отметили в комитете, может составить не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по России. Депутаты призвали учитывать тот факт, что повышение налоговой нагрузки не коснулось подавляющего большинства жителей страны.

«Рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации», - сказали в Госдуме, уточнив, что проанализировали все предложенные варианты.

Порог для применения налога на профессиональный доход, указали в комитете, составляет 2,4 миллиона рублей в год. Месячная сумма составит порядка 200 тысяч.

По данным Росстата, отметил «Интерфакс» , среднемесячная номинальная зачисленная зарплата в целом по экономике России на январь составляла порядка 75 тысяч рублей, а в феврале превысила 78 тысяч.

Рубль Доходы Россия НДФЛ Экономика
25 мая 2024, 13:42
«Ответ у нас есть». Силуанов рассказал, что ждет Запад при использовании активов России
РИА «Новости»
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У России есть возможности дать зеркальный ответ Западу при использовании российских активов. Об этом в беседе с Павлом Зарубиным для программы «Москва.Кремль.Путин» заявил глава Минфина Антон Силуанов. Комментарий опубликовали в Telegram-канале журналиста.

«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, - это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются, сейчас идеология поменялась», - отметил министр.

Теперь, по его оценке, никакие правовые для западных стран не действуют, поэтому они позволяют себе заявлять, что золотовалютные резервы вроде как пока забирать не будут, а вот доходы от их использования будут направлять на определенные цели.

«У нас то же самое есть и все возможности. Есть замороженные деньги на счетах „С“, есть активы, мы тоже получаем доходы, будет решение - аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть», - подчеркнул глава Минфина.

Минфин РФ Россия
24 мая 2024, 19:19
ЦБ назвал условие изъятия имущества США для компенсации ущерба
РИА «Новости»
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Подписанный президентом России указ о праве судов использовать имущество американских компаний и физических лиц станет механизмом ответных мер на изъятие активов государства. Об этом в комментарии РБК заявил заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния.

Он напомнил, что документ наделил полномочиями правительственную комиссию по иностранным инвестициям для определения размера компенсации понесенного ущерба.

«Указом создан механизм, который позволяет нам им воспользоваться в случае, если будут какие-то меры предприняты в отношении наших активов. Мы будем смотреть и действовать по ситуации», - уточнил Габуния.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг, 23 мая, подписал указ о порядке компенсации федеральному правительству и Центробанку конфискованных в США активов.

Документ даст судам право по иску потерпевших снимать право на владение находящихся в России американских компаний и частных лиц. Под изъятие попадут движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги и доли в уставных капиталов российских фирм.

Инвестиции США Суд Россия Деньги Центробанк
24 мая 2024, 16:38
Куриные яйца дешевеют в России с начала года. Что ждать от цен
РИА «Новости»
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Стоимость куриного яйца в России за период с января по май этого года упала на 12,4%. Стоит ли ожидать дальнейшего снижения цен на этот продукт, 360.ru обсудил с экспертом по рынку ретейла Андреем Карповым.

Данные о снижении цен на яйца на на 12,4% с января по май ранее опубликовала «Газета.ru» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

«По яйцу действительно наблюдается снижение цен с начала года. Ситуация объективная, потому что ранее рост цен был связан с высоким спросом на фоне приближающегося Нового года. И, как мы уже отмечали ранее, с начала января цены потихоньку пошли вниз. Поэтому сейчас мы видим, что цены продолжают снижаться», - подчеркнул специалист.

Карпов отметил, что это сейчас ситуация немного отличается от традиционных трендов, потому что на Пасху стоимость цен на яйца может подрастать. Однако с учетом того, что в конце прошлого года можно было наблюдать крайне высокие значения стоимости, в мае было видно продолжающееся снижение.

«Цена может еще немного опуститься. Все связано с тем предложением, которое будет формироваться на рынке», - уточнил собеседник 360.ru.

По его словам, самое низкое предложение фиксировали в конце прошлого года. Это было обусловлено рядом факторов, в том числе птичьим гриппом.

«В настоящий момент ситуация в целом стабильна. Если не случится каких-то ЧС, птичьего гриппа, каких-то иных ситуаций с птицей, то в краткосрочном периоде в несколько месяцев ожидать роста цен не приходится», - заключил эксперт.

Еда Россия Магазины

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