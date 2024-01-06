Юрист объяснил, как не прогадать с высокими вкладами

Вклады имеют значения при назначении единого пособия при беременности и на детей, выплат малообеспеченным, субсидий на оплату коммунальных услуг. Чтобы получить финансовую поддержку, средний доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума.

«Для получения пособия размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты - одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», - отметил Виноградов.

Ранее в России изменили условия на получение кредитных карт. С 1 января 2024 года доля выдачи кредитов для граждан, у кого долговая нагрузка достигает до 80%, составит 25% вместо 30%.

Сейчас с кредитами лучше повременить и дождаться снижения ключевой ставки до 7-9%. Пока наиболее подходящее время для вкладов, отметил экономист Дмитрий Овсянников.