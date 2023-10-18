Юань впервые обогнал евро в мировой торговле через SWIFT
Доля китайской валюты в международных расчетах через систему SWIFT с августа увеличилась с 4,82% до 5,8% в сентябре. Юань впервые обогнал евро и стал второй основной валютой в мировой торговле, свидетельствуют данные международной системы SWIFT, анализ которых провело РИА «Новости».
Это максимальное значение юаня за последние пять лет, следует из анализа. Первое место по-прежнему за долларом, его доля составляет 84,15%, месяцем ранее - 83,95%.
Евро в рейтинге основных валют для международных расчетов опустился на третье место, его доля сократилась с 6,43% в августе до 5,43% в сентябре.
Далее в списке идут японская йена и саудовский риал.
Рубль и юань еще в начале июня называли перспективными альтернативами доллару в валютных расчетах. Экономисты отметили, что из-за санкций и отключения российских банков от системы SWIFT, европейская и американская валюты стали токсичными для большинства компаний России.