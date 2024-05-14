Ярославский судостроительный завод арестовали по иску прокуратуры

Информация об аресте Ярославского судостроительного завода в качестве обеспечительной меры появилась в картотеке арбитражных дел и банке данных исполнительных производств. Прокуратура Ярославской области обратилась в суд 25 апреля, в тот же день ее иск удовлетворили. Следующее заседание пройдет 27 мая.

Суть претензий надзорного ведомства к «Лидер Гарант» в материалах дела не указали. Компания владела 100% компании «Биком», которая в 2008 году распоряжалась 19,7% акций Ярославского судостроительного завода. Предприятие специализировалось на производстве буксиров, танкеров, катеров, траулеров и других судов до 3,4 тысячи тонн. В 2023 году прибыль компании составила 55,3 миллиона рублей.

Занимавшаяся морскими грузовыми перевозками и обслуживанием терминалов датская компания Maersk передумала уходить из России. Она приостановила ликвидацию дочерних структур.