05 апреля 2024, 06:28

Япония запретила поставлять в Россию машинное масло и трубы для нефтепроводов

РИА «Новости»
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Правительство Японии расширило антироссийские санкции. В запрещенный к экспорту список внесли 164 категории товаров, в том числе автомобильные двигатели и машинное масло, сообщили «Известия» со ссылкой на заявление Минэкономики страны.

Японским компаниям запретили поставлять в Россию нитроцеллюлозу, машинное масло, литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, автомобильные двигатели и другие товары. Всего в черный список внесли 164 категории. Ограничения вступят в силу 17 апреля.

Одновременно запретили импорт российских непромышленных алмазов от одного карата. Он вступит в силу позднее, 10 мая.

США и Канада ограничили ввоз алмазов и бриллиантов из России. Европейские трейдеры выступили против таких санкций. Проверка камней в Антверпене потребовала новых расходов и больше времени на доставку.

Экспорт Япония Санкции Россия
04 апреля 2024, 11:14
Торговые площади IKEA займет «Мегамаркет» — СМИ
Global Look Press
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Освободившиеся торговые площади шведской сети IKEA в России достанутся маркетплейсу «Мегамаркет». Переговоры об аренде вышли на финальную стадию, сообщило РИА «Новости».

«Сделка находится на финальной стадии», - сказал источник агентства.

По его информации, «Мегамаркет» рассчитывал на площади IKEA в 14 торгово-развлекательных комплексах «Мега». Все они перешли в собственность Газпромбанка.

Другим претендентом на аренду 10 торговых площадей стала ГС «Основа», решившая открыть на месте магазинов шведских товаров для дома сеть термальных комплексов. Первый планировали запустить в Казани. «Коммерсант» сообщил, что Газпромбанк получил 14 из 15 работавших в России ТРЦ «Мега». Они принадлежали Ingka Centres.

IKEA в марте 2022 года объявила о приостановке работы в России. Кроме магазинов ей принадлежали несколько фабрик.

Магазины Бизнес Деньги IKEA
04 апреля 2024, 10:30
Зарубежные патенты решили «параллельно импортировать» в Россию
Freepik
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В России создадут межведомственную комиссию по параллельному импорту патентов. Ее сделают ответственной за использование зарубежных изобретений и промышленных образцов без разрешения правообладателей, сообщил РБК.

Кабмин по поручению президента России Владимира Путина согласовал постановление о создании подкомиссии по вопросам использования изобретений, промышленных образцов и полезных моделей при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Новый орган займется принудительным лицензированием - выдачей разрешений на использование зарубежной интеллектуальной собственности без согласия обладателей прав ради общественных интересов и нацбезопасности.

Патенты начнут «параллельно импортировать» только в исключительных случаях и при соблюдении списка требований. Например, подать заявку смогут компании, 75% акций которых принадлежат гражданину России или государству, и потребуется отказ владельца патента или отсутствие ответа в установленный срок.

Многие производители, ушедшие из России в 2022 году, вернулись на рынок через параллельный импорт. Среди них Electrolux и Zanussi. Экономист Александр Дудчак допустил, что этот механизм отменят, когда появятся альтернативные поставщики или отечественные производители.

Бизнес Экономика Импортозамещение
04 апреля 2024, 08:42
Вместо магазинов IKEA в России откроют термы
Global Look Press
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В торгово-развлекательных центрах «Мега» в России вместо магазинов IKEA могут открыть термальные комплексы «Термолэнд». Группа компаний «Основа» начала вести переговоры с новым владельцем арендных площадей, сообщил «Коммерсант».

Газпромбанк выкупил ТРЦ «Мега». В 2022 году сеть IKEA ушла из России , и освободившиеся 400 тысяч квадратных метров торговых площадей предложили новым арендаторам. В 10 из 15 торговых центров могут открыть термальные комплексы.

Президент и совладелец ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил проведение переговоров. Он объявил, что первый «Термолэнд» запустят в Казани. Предварительных договоренностей достигли еще в 2023 году.

Участники рынка заявили, что владельцам ТРЦ «Мега» придется искать дополнительных арендаторов, так как термы не смогут занять все освободившиеся метры. По информации издания, на площади бывшей IKEA претендовал также производитель товаров для сна «Аскона».

Товары шведского бренда разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту. Этим правом воспользовались 22 компании.

Магазины Бизнес Деньги IKEA
04 апреля 2024, 07:57
Российских вкладчиков предупредили о снижении ставок по краткосрочным депозитам
РИА «Новости»
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Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. В скором времени коммерческие банки могут снизить процент по краткосрочным депозитам, заявил агентству «Прайм» главный аналитик сервиса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 16%, по его словам, закрепило депозитные ставки на локальных максимумах и показало продолжение жесткой денежно-кредитной политики. Богдан Зварич предположил, что на апрельском заседании регулятор сохранит ставку на прежнем уровне и подаст сигнал о будущем снижении.

«В этом случае банки, не дожидаясь фактического снижения ставки, начнут делать это у себя превентивно. Ведь ясно, что вскоре они смогут привлекать средства граждан дешевле», - сказал он.

Большинство ипотечных кредитов в России оформили на срок более 25 лет. Доля долгосрочной ипотеки возросла на 10%.

Банки Кредиты Деньги

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