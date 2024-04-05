Япония запретила поставлять в Россию машинное масло и трубы для нефтепроводов

Японским компаниям запретили поставлять в Россию нитроцеллюлозу, машинное масло, литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, автомобильные двигатели и другие товары. Всего в черный список внесли 164 категории. Ограничения вступят в силу 17 апреля.

Одновременно запретили импорт российских непромышленных алмазов от одного карата. Он вступит в силу позднее, 10 мая.

США и Канада ограничили ввоз алмазов и бриллиантов из России. Европейские трейдеры выступили против таких санкций. Проверка камней в Антверпене потребовала новых расходов и больше времени на доставку.