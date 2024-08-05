Wildberries и Russ официально объединились

«ООО РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО „Вайлдберриз“», - отметили в компании.

Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук подчеркивала, что после слияния с российским оператором наружной рекламы торговая площадка Wildberries не изменится.

Также Бакальчук официально объявила о разводе, она уже подала иск в суд на мужа. Предпринимательница призналась, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с Russ.

Владислав Бакальчук, ее супруг, ранее пожаловался на отстранение от управления компанией. Он явился к главе Чечни Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате Wildberries. Татьяна Бакальчук опровергла все слухи.

Юрист Сергей Жорин также предположил, что супруги заключали брачное соглашение , ведь Татьяна Бакальчук - опытный бизнесмен. По его мнению, Владислав не сможет получить половину акций Wildberries при разводе.

При этом сам Владислав уверяет, что создал компанию вместе с женой. Статус «основательница Wildberries» всегда был элементом маркетинга и пиара. Образ self-made woman помогал им в развитии и продвижении, отметил мужчина.