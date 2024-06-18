Wildberries и Группа Russ объединятся для создания новой цифровой платформы

В компаниях уточнили, что планируют создать высокотехнологичную цифровую торговую платформу для малого и среднего бизнеса. География проекта охватит не только Россию, но и государства бывшего СНГ, а также страны глобального Юга, на территории которых в общей сложности проживают более 5,8 миллиарда человек.

«Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы», - заявили в компаниях.

Новый проект позволит представителям среднего, малого и микробизнеса использовать доступный инструмент для продвижения товаров и нарастить экспорт.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Wildberries заключила соглашение с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби KEZAD Group о новом логистическом центре. Таким образом маркетплейс сможет выйти на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока.