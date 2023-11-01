01 ноября 2023, 06:34

Вывоз лома драгоценных металлов из России запретили на полгода

РИА «Новости»
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Ближайшие полгода в России действует запрет на вывоз лома драгоценных металлов. Правительство ввело ограничение, чтобы увеличить налоговые поступления и предотвратить незаконные внешнеторговые операции. Постановление опубликовали на сайте кабмина.

Лом металлов, плакированных драгоценными металлами, другие отходы и лом, содержащие сами драгметаллы и их соединения, запретили вывозить до 30 апреля 2024 года. Одновременно власти ограничили экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые использовали для извлечения драгоценных металлов.

В правительстве заявили, что это позволит загрузить отечественные аффинажные предприятия и увеличить сумму собранных налогов, а также предотвратить незаконные внешнеторговые операции.

В России уже вводили временный запрет на вывоз лома драгметаллов. Он действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года.

Бизнес Правительство РФ
01 ноября 2023, 06:47
Временное управление, а не кража. Минфин ответил на обвинения Carlsberg
РИА «Новости»
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Пивоваренная компания «Балтика» перешла во временное управление Росимущества, а не в собственность российского государства. Минфин в своем Telegram-канале опроверг обвинения холдинга Carlsberg Group в краже предприятия.

«„Балтика“ не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», - объяснили в министерстве.

Введение временного управления, по информации пресс-службы, не привело к изменению структуры собственности предприятия. В Минфине заявили, что «Балтика» попала под действие апрельского указа президента о временном управлении имуществом стран, которые незаконно ограничили права собственности россиян.

Генеральный директор холдинга Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен обвинил правительство России в краже «Балтики» и заявил, что намерен защищать свои активы. С 1 апреля 2024 года российская компания не сможет продавать продукцию под брендом Carlsberg, так как истечет действие лицензионного соглашения.

Бизнес
31 октября 2023, 11:46
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 14% годовых
РИА «Новости»
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Сбербанк сообщил о повышении ставки по рублевым вкладам до 14% годовых. Кредитная организация опубликовала пресс-релиз.

«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам - максимальная теперь составляет 14%», - процитировала пресс-служба директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова.

До этого максимальная доходность достигала 12%.

Ставки выросли по СберВкладу, а также вкладам «Лучший %» и «Управляй ». Максимальный доход клиентам предлагается по вкладу «Лучший %», открываемому на полгода. По большинству вкладов лучший доход можно получить, открывая их именно на шесть месяцев, подчеркнули в банке.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 15%, и российские банки изменили условия по вкладам. Россияне могут воспользоваться этим и внести сбережения под высокий процент.

В нем отметили, что мера стала реакцией на очередное изменение рыночной ситуации.

Банки Сбербанк Деньги
31 октября 2023, 03:18
Россиянам рассказали, какие пособия вырастут с 2024 года
Freepik
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Выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей вырастут в 2024 году. Изменятся и условия получения пособий, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Максимальная выплата по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 33 282 рублей до 49 123 рублей. К 2025 году планка повысится до 68 996 рублей, сообщила экономист.

«Меняются и условия - пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», - отметила Иванова-Швец.

Также в 2024 году в России проиндексируют материнский капитал - на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. Максимальная выплата по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей. В 2025 году максимальный размер пособия составит 763 671 рубль.

Проект федерального бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы прошел первое чтение в Госдуме. В проекте трехлетнего бюджета прописали выполнение социальных обязательств перед россиянами и решение задач, поставленных президентом страны.

Выплаты в России
30 октября 2023, 17:08
Увеличилось число россиян, выплачивающих другие кредиты вместе с ипотекой
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Количество ипотечных заемщиков в России превысило 10 миллионов, почти у половины из них есть еще минимум один дополнительный кредит. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

По данным бюро кредитных историй, в первом полугодии 2023-го число заемщиков в России по всем видам кредитов достигло 47 миллионов, указали в Центробанке. Количество людей, у которых есть три займа и более, выросло до 11,2 миллиона человек.

«Количество заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, растет четвертый квартал подряд», - отметили в ЦБ.

К 1 июля 2023 года доля таких заемщиков среди всех россиян, у которых есть ипотека, достигла 46%. За год показатель повысился на пять процентных пунктов.

По данным Банка России, кредит на ремонт мог взять каждый четвертый ипотечный заемщик. У восьми из 10 людей, оформивших ипотеку во втором квартале 2023-го, уже был потребительский кредит, добавили в Центробанке.

Регулятор ранее предложил российскому правительству поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что российский ипотечный рынок находится в стадии перегрева, поэтому необходимо снизить риски дефолта.

Россия Кредиты Ипотека Деньги Центробанк

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