Вывоз лома драгоценных металлов из России запретили на полгода

Лом металлов, плакированных драгоценными металлами, другие отходы и лом, содержащие сами драгметаллы и их соединения, запретили вывозить до 30 апреля 2024 года. Одновременно власти ограничили экспорт отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые использовали для извлечения драгоценных металлов.

В правительстве заявили, что это позволит загрузить отечественные аффинажные предприятия и увеличить сумму собранных налогов, а также предотвратить незаконные внешнеторговые операции.

В России уже вводили временный запрет на вывоз лома драгметаллов. Он действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года.