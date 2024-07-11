Вывод ценных российский бумаг из Казахстана назвали плюсом для Мосбиржи

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«Возвращение этих ценных бумаг может увеличить объем торгов у нас, на Московской бирже», - подчеркнул специалист.

По его словам, в России нет дефицита инвестиционных средств. Любые ценные бумаги будут востребованы. Решение Казахстана, по его мнению, может принести негативные последствия для местного фондового рынка.

«Вслед за этим могут уйти ценные бумаги других стран СНГ», - подытожил Ордов.

В четверг, 11 июля, Центральный депозитарий Казахстана порекомендовал клиентам вывести российские ценные бумаги до 1 августа 2024 года из-за действия американских санкций.