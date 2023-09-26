Высшим чиновникам и силовикам России повысили зарплаты
Заработная плата членов правительства, премьера и президента России с октября увеличится на 5,5%. Такой указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
В тексте указа говорится, что повышение зарплат связано с обеспечением социальных гарантий для лиц, замещающих государственные должности России.
В числе тех, на кого распространится индексация выплат, указаны президент, премьер-министр, заместитель председателя Совета безопасности, главы министерств, ведомств и другие федеральные чиновники.
Дополнительными указами Путин повысил зарплату председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. С 1 октября руководители ведомств станут получать также на 5,5% больше.
Финансирование новых выплат поручили правительству.
Индексация заработных плат государственных служащих проводится ежегодно с 1 октября. В прошлом году выплаты увеличили на 4%.
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