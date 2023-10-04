«Выше уровня инфляции». Почувствуют ли россияне прибавку к пенсии на 7,5%

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«Подъем пенсий на 7,5%, который предлагается, немного обгоняет уровень инфляции. Сейчас годовая инфляция составляет 5,5–5,6%. Какой-то очень небольшой прирост эта прибавка дает», - заметил он.

Экономист добавил: следует учитывать, что статистика инфляции распространяется на всю совокупность товаров и услуг на рынке, а у пенсионеров примерно половина расходов приходится на продукты питания. Инфляция в сфере продовольственных товаров часто оказывается выше, чем в среднем по всем товарам и услугам.

Поможет ли прибавка? «Получается, пенсионер видит официальные цифры - 5,5%, а в магазине наблюдает, что цены на товары, которые он покупает, выросли значительно сильнее. Возникает вопрос, насколько эта прибавка поможет реально. Среди цен, которые мы видим на потребительском рынке, есть и те, что снижаются (обычно это сезонные товары, например овощи в летне-осенний период), но в целом происходит рост, и по некоторым товарам он даже выше 10%», - продолжил Колганов.

Он напомнил, что индексация проводится только для неработающих пенсионеров, а работающим не индексируют пенсии уже много лет. Собеседник «360» указал, что логика здесь ясна: у работающих пенсионеров есть дополнительный источник дохода, и их совокупный доход значительно больше. Но при этом именно работающие пенсионеры вносят свой вклад в Пенсионный фонд, так что «с точки зрения социальной справедливости» ситуация неоднозначна.