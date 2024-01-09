ВВП России вырастет на 1,3% в 2024 году

Российская экономика продолжит расти в ближайшие два года. В 2024 году внутренний валовый продукт вырастет на 1,3%, а в 2025-м - на 0,9%, указали в докладе финансовой организации.

Эксперты подсчитали, что по итогам минувшего года темпы роста экономики РФ составили 2,6%. В июне специалисты ВБ прогнозировали сокращение ВВП к концу 2023 года на 0,2%.

«Этому более значительному, чем ожидалось, восстановлению способствовала существенная бюджетная поддержка, включая дополнительные расходы», - заявили эксперты Всемирного банка.

О росте российской экономики также заявил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. ВБ внес Россию в пятерку ведущих мировых экономик в 2023 году.

Президент Владимир Путин ранее заявил, то ВВП России вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах Евразийского экономического союза.