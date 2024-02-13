Введение предельной суммы бесплатной рассрочки рассмотрят в России

Читайте нас в:

К 1 июня 2024 года Центробанк намерен предложить поправки в законодательство, которые начнут регламентировать покупку услуг и товаров с помощью таких сервисов.

По мнению регулятора, стоит рассмотреть два типа рассрочки. Первая является потребительским кредитом, который начнут предоставлять профессиональные кредиторы и передавать сведения в бюро кредитных историй (БКИ).

«Вторая модель это бесплатная рассрочка. Со специализированными операторами рассрочки мы обсуждаем возможность предоставления этих услуг. Для них установят требования, которые обеспечат права потребителей», - отметил представитель ЦБ.

По его словам, целью является ограничений роста задолженности у заемщиков, поэтому по второй модели есть определенные запреты на сделке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам.