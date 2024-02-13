13 февраля 2024, 07:26

Введение предельной суммы бесплатной рассрочки рассмотрят в России

РИА «Новости»
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Центральный банк России рассмотрит введение механизма предельной суммы бесплатной рассрочки по системе «покупай сейчас, плати потом». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя регулятора.

К 1 июня 2024 года Центробанк намерен предложить поправки в законодательство, которые начнут регламентировать покупку услуг и товаров с помощью таких сервисов.

По мнению регулятора, стоит рассмотреть два типа рассрочки. Первая является потребительским кредитом, который начнут предоставлять профессиональные кредиторы и передавать сведения в бюро кредитных историй (БКИ).

«Вторая модель это бесплатная рассрочка. Со специализированными операторами рассрочки мы обсуждаем возможность предоставления этих услуг. Для них установят требования, которые обеспечат права потребителей», - отметил представитель ЦБ.

По его словам, целью является ограничений роста задолженности у заемщиков, поэтому по второй модели есть определенные запреты на сделке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам.

Банки Россия Кредиты Центробанк
13 февраля 2024, 07:29
Россия стала первой страной по объему инвестиций в Иран
РИА «Новости»
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В 2023 году Россия заняла первое место по объему инвестиций в Иран. Это подтверждает высокий уровень отношений между двумя государствами. Такое мнение высказал российский посол в Тегеране Алексей Дедов. Его слова привело РИА «Новости».

По словам высокопоставленного дипломата, в стране работают российские энергетические компании. Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что помимо Ирана в «близкое окружение» России входят и другие страны Ближнего Востока. В их числе оказались Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Катар.

Кроме того, подчеркнул министр, Россия вывела на стратегический уровень партнерство с государствами Африки. Хорошие отношения сложились у России со странами Латинской Америки, подытожил он.

Инвестиции Россия Иран
13 февраля 2024, 02:51
Адвокат назвал надежный способ обезопасить себя от криминальных кредитов
РИА «Новости»
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Мошенники нередко оформляли на себя криминальные кредиты с использованием потерянных или украденных паспортов граждан, поэтому не стоит без нужды пересылать сканы или фото паспорта организациям или партнерам. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Если ваши паспортные данные крайне необходимы вашим партнерам, то лучше их переписать, но не пересылать скан или фото», - предупредил он.

Паспорт надо бережно хранить, не оставлять в залог, не давать в руки по первому требованию.

Миронов отметил, что игнорирование рекомендаций по финансовой безопасности является «основной причиной оформления кредита без участия человека или с участием под воздействием обмана».

Он добавил, что CVV данные кредитных карт и коды банковских уведомлений также никому нельзя сообщать. Кроме того, не нужно брать кредиты по настоянию лиц, которые представляются сотрудниками различных служб безопасности, Центробанка или правоохранительных органов.

Если у человека возникли подозрения, что на него могли оформить кредит при потере паспорта, или же ему начали звонить коллекторы с требованием вернуть долг, который он не брал, то нужно сразу обратиться в полицию, подчеркнул адвокат.

Ранее телефонные мошенники обманули 24-летнюю девушку из города Павлово Нижегородской области. Она перевела злоумышленникам 937 тысяч рублей.

Паспорта Адвокаты Мошенничество Кредиты Деньги
12 февраля 2024, 07:05
Турецкие экспортеры обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией
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Компании из Турции, отправляющие свои товары в Россию, обеспокоены реакцией западных стран на ведение бизнеса со страной, находящейся под санкциями. Об этом написала турецкая газета Ekonomim, ссылаясь на заявление руководителя Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казыма Тайчи.

Компании из Турции, отправляющие свои товары в Россию, обеспокоены реакцией западных стран на ведение бизнеса со страной, находящейся под санкциями. Об этом написала турецкая газета Ekonomim , ссылаясь на заявление руководителя Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казыма Тайчи.

«Многие наши компании торгуют как с Россией, так и с США», - пояснил собеседник издания. Он подчеркнул, что производители боятся потенциальных проблем.

При этом экспортеры зерновых и других культур намерены в текущем годы увеличить долю своей продукции в России. По данным газеты, ссылающейся на Туркстат, страна отправила на российский рынок в 2023 году товаров на 10,9 миллиарда долларов. Рост объема экспорта по сравнению с 2022 годом составил почти 17%. В 2024 году Россия также вошла в число целевых стран для поставки турецких товаров.

Ранее российский консул Андрей Буравов заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Турцией снизился на 11 миллиардов долларов, до 48,5 миллиарда долларов.

Турция Россия Запад
09 февраля 2024, 18:03
Малый и средний бизнес получил 1,7 триллиона рублей господдержки в 2023 году
Pxhere
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В 2023 году более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 1,7 триллиона рублей в виде финансовой поддержки. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе ежегодной встречи с представителями НП «Опора России».

По словам министра, рост ключевых отраслевых показателей является в том числе результатом реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Сейчас в стране работает более 6,3 миллиона юрлиц и ИП, на 17% увеличилось число вновь созданных компаний, на четверть увеличились налоговые поступления, а средняя зарплата работников МСП - на 15%», - подчеркнул Решетников.

Он добавил, что крупнейшие заказчики закупили у МСП товаров и услуг почти на восемь триллионов рублей. Центры «Мой Бизнес» предоставили поддержку более чем 500 субъектам МСП, самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Около 400 тысяч услуг бизнес получил на платформе МСП.рф.

Ранее Решетников заявил, что Россия в ближайшие три-четыре года сможет обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. С этой страной у России небольшой разрыв.

Рубль Россия Бизнес Экономика

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