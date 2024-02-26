ВТБ запустит вклады с привязкой к ключевой ставке

По его словам, вклад будет доступен для состоятельных клиентов банка по пакетам подписок «Привилегия» и «Прайм», срок открытия составит от полугода до трех лет. При подписании договора банк позволит выбрать как ежемесячные выплаты на отдельный счет, так и капитализацию процентов.

При этом Брейтенхибер не раскрыл, по какой именно формуле ВТБ рассчитает ставку.

«Мы отмечаем интерес к защитным стратегиям на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. В будущем этот формат депозита станет доступен всем вкладчикам банка», - добавил он.

В феврале Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.