ВТБ запустил переводы наличными в 7 стран
Банк ВТБ запустил новую услугу, позволяющую перевести деньги из России в ряд стран. Адресат получает сумму наличными без открытия счета, сообщил РБК начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.
Из-за западных санкций у кредитной организации возникли проблемы с трансграничными переводами. Банк постепенно восстанавливал их, используя разные схемы, причем в основном в валютах дружественных стран.
Для международных переводов наличными ВТБ взял модель, которую обычно применяют системы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и другие похожие сервисы. На начальном этапе перечислить деньги через банк можно в семь стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. По словам Хранилова, до конца 2023 года количество стран-партнеров планируют увеличить до 20.
Переводы отправляются в рублях. Получатель забирает деньги в иностранной валюте в отделениях партнеров, предварительно показав паспорт и назвав номер операции. Максимальная сумма одного перевода - 350 тысяч рублей, а месячный лимит - 500 тысяч. Комиссия составляет 1,5% от суммы операции, но не менее 100 рублей.
Ранее ВТБ получил 100% акций Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.