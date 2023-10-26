26 октября 2023, 10:34

ВТБ запустил переводы наличными в 7 стран

РИА «Новости»
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Банк ВТБ запустил новую услугу, позволяющую перевести деньги из России в ряд стран. Адресат получает сумму наличными без открытия счета, сообщил РБК начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

Из-за западных санкций у кредитной организации возникли проблемы с трансграничными переводами. Банк постепенно восстанавливал их, используя разные схемы, причем в основном в валютах дружественных стран.

Для международных переводов наличными ВТБ взял модель, которую обычно применяют системы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и другие похожие сервисы. На начальном этапе перечислить деньги через банк можно в семь стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. По словам Хранилова, до конца 2023 года количество стран-партнеров планируют увеличить до 20.

Переводы отправляются в рублях. Получатель забирает деньги в иностранной валюте в отделениях партнеров, предварительно показав паспорт и назвав номер операции. Максимальная сумма одного перевода - 350 тысяч рублей, а месячный лимит - 500 тысяч. Комиссия составляет 1,5% от суммы операции, но не менее 100 рублей.

Ранее ВТБ получил 100% акций Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Банки Россия Деньги
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 16:02
Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр
РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

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