14 июня 2024, 21:38

ВТБ повысит минимальную ставку по рыночной ипотеке до 18%

РИА «Новости»
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ВТБ принял решение повысить ставкм по ипотечным программам на 0,5 процентного пункта с 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Причиной изменений стало продолжение роста стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ), отметили в банке.

В результате, кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках вырастут минимум до 18% годовых.

При этом заемщик должен будет оформить комплексную страховку, подтвердить уровень дохода и свою занятость, выплатить первый взнос в размере от 30% и взять крупный кредит.

Клиентам, которым одобрили заявки на ипотеку до этой даты, не изменят ранее действовавшие ставки до 13 июля 2024 года включительно.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке.

Банки Законы Кредиты Ипотека
14 июня 2024, 08:52
«Доллар себя дискредитировал». Володин раскрыл долю платежей в нацвалюте
РИА «Новости»
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Очередные санкции США не принесут желаемого эффекта. Они лишь подорвут доверие к доллару и ускорят повсеместный отказ от американской валюты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Доллар стал токсичным. <…> Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира - неизбежна», - написал он.

Володин объяснил, что введением санкций против финансовых институтов России власти США окончательно подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте. Премьер предупредил, что ограничения не принесут желаемого эффекта, а лишь ускорят дедолларизацию.

В качестве аргумента он привел статистику об использовании национальных валют в трансграничных расчетах. Россия и Китай провели 95% платежей в рублях и юанях. Страны Евразийского экономического союза более чем в 90% случаев расплачивались своими валютами. Володин сообщил, что расчеты в рублях за последние два года нарастили в 3,5 раза, в дружественных валютах - почти в 15 раз, а в недружественных сократили с 84,7% до 17,8%.

Минфин США выпустил очередной пакет санкций. В него включили Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий и другие организации. На следующий день похожие ограничения ввела Великобритания.

США Доллары США Санкции Мосбиржа
14 июня 2024, 03:17
Россиянам посоветовали не скупать в панике доллары и евро
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Введение США санкций против Мосбиржи и ее структур повлияет на курс доллара и евро. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По его словам, россияне не потеряют возможность приобретать американскую и европейскую валюты. Проблема будет заключаться в «цене вопроса».

Она будет зависеть от того, кто и как станет формировать валютные курсы. Эксперт подчеркнул, что они будут определяться по данным отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов.

«По сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам», - пояснил он.

При этом Банк России будет стараться не допустить необоснованных скачков, и курсообразование перейдет на «ручное управление».

Также Кузнецов посоветовал не спешить в панике скупать в обменниках доллары по 120 и 200 рублей, а посмотреть на развитие ситуации.

Сегодня Банк России принял решение о приостановке проведения утренних торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня.

Евро Банки Санкции Россия Курс доллара Курс евро Мосбиржа
13 июня 2024, 22:25
ЦБ отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи
РИА «Новости»
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Банк России приостановил проведение утренних торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Об этом сообщила пресс-служба главного денежно-кредитного регулятора страны.

Ограничения вступят в силу с 14 июня 2024 года.

«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 09:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО „Московская Биржа“ с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения», - отметили в Банке России.

Ранее стало известно, что в Центробанке после введения санкций против Мосбиржи приняли решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро.

Банки Санкции Россия Центробанк Мосбиржа Металлы
13 июня 2024, 20:47
Фейк: рубль станет неконвертируемым, а куплю-продажу доллара и евро в России запретят
РИА «Новости»
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В Сети распространяют информацию о том, что введение США санкций против Мосбиржи якобы приведет к запрету использования доллара и евро в России и неконвертируемости рубля. Информация об этом оказалась фейком.

Фейк В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в России запретят обращение доллара и евро, страну закроют на «железный занавес», а рубль станет неконвертируемым с 13 июня 2024 года после введения США санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. У неофициальных дилеров валюту якобы можно будет приобрести в несколько раз дороже по сравнению с официальным курсом.

Правда В Центробанке после введения санкций против Мосбиржи приняли решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах проводятся в штатном режиме. Сделки с долларом и евро продолжили совершаться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Банк России перешел к использованию банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Компании и граждане смогут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний останутся сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах и евро сохранится прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Евро Рубль Доллары США Санкции Россия Курс валют Мосбиржа

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