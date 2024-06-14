ВТБ повысит минимальную ставку по рыночной ипотеке до 18%

Читайте нас в:

Причиной изменений стало продолжение роста стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ), отметили в банке.

В результате, кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках вырастут минимум до 18% годовых.

При этом заемщик должен будет оформить комплексную страховку, подтвердить уровень дохода и свою занятость, выплатить первый взнос в размере от 30% и взять крупный кредит.

Клиентам, которым одобрили заявки на ипотеку до этой даты, не изменят ранее действовавшие ставки до 13 июля 2024 года включительно.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке.