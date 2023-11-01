ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке

С 1 ноября ставки по ипотеке на строящееся, вторичное жилье и рефинанирование повысят на 2,4%. Минимальная переплата составит 16,4% для тех, кто готов получать зарплату на карту ВТБ, и 16,5% для действующих зарплатных клиентов при первоначальном взносе более 20% стоимости жилья и оформлении комплексного страхования.

До 14 декабря клиенты смогут оформить кредит на прежних условиях, если их заявки одобрили до 31 октября. Повышение не затронет программы с господдержкой. Например, ставка на семейную ипотеку останется на уровне 6%, IT-потеку - 5%, Дальневосточную - 2%.

Центробанк из-за ослабления рубля и ускорившейся инфляции повысил ключевую ставку до 15%. Сбербанк изменил ставки по рублевым вкладам.