Вступило в силу решение ЕС об изъятии доходов от активов России

Постановление об изъятии доходов от активов опубликовали в официальном журнале ЕС. В документе заявили, что заморозка счетов привела к непредвиденному накоплению средств у депозитариев ценных бумаг. Эти деньги сочли не подпадающими под нормы защиты суверенных активов.

«Чистая прибыль, <…>, начисляется центральным депозитариям ценных бумаг в результате реализации запрета <…>, должна быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию, а также ее самозащиту», - заявил Совет ЕС.

Европейским депозитариям предстоит дважды в год передавать 99,7% полученной прибыли в бюджет ЕС. Еврокомиссия потратит эти деньги на помощь Украине.

Рано или поздно Евросоюз обяжут вернуть России изъятые деньги , предупредило постпредство. Дипломаты заявили о непредсказуемых последствиях новых ограничений для экономики.