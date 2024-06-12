12 июня 2024, 10:11

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России

Freepik
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Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России. Если в начале 2024 года он предсказывал рост до 1,3%, то в новом докладе международной организации показатель повысился до 2,9%.

В 2025-м прогноз роста составляет 1,4% - опять же выше, чем он был ранее (0,9%).

По сравнению с январскими оценками банк ожидает увеличения ВВП страны на 1,6 и 0,5 процентных пункта соответственно. При этом, согласно прогнозу, одновременно с ростом экономической активности в России сократится рынок ипотечного кредитования, что отразится на ВВП.

Российская экономика успешно справилась со шквалом западных санкций. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, нефтяная сфера пока остается одним из основных столпов ее развития, но постепенно ситуация меняется, и экономика России все интенсивнее развивается в том числе за счет производства, переработки и услуг.

Банки Россия Всемирный банк Экономика ВВП
11 июня 2024, 15:22
Часть бизнеса Qiwi выкупит бывший конкурент
Global Look Press
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Qiwi продаст часть своего бизнеса. Группа Т-банка выкупит контрольный пакет двух факторинговых компаний группы. Сделку заключат после одобрения Федеральной антимонопольной службой, сообщил РБК.

Бывший Тинькофф Банк договорился о продаже «РОВИ Факторинг Плюс» и «РОВИ Технологии», которые принадлежали компаниям группы ROWI в составе холдинга «Киви». По информации издания, соглашение уже подписали и передали 51% акций в качестве залога.

«Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», - сказал представитель Т-Банка.

Ведущей компанией Qiwi до 2024 года оставался «Киви Банк» , пока в феврале Центробанк не отозвал его лицензию. Кредитная организация участвовала в программе страхования вкладов. В апреле у холдинга возникли проблемы с погашением облигаций через «Киви Финанс».

Банки Коммерческие акции
11 июня 2024, 04:19
Количество долларовых миллионеров выросло в 2023 году на 5,1%
Unsplash
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Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире выросло в 2023 году на 4,7%, количество состоятельных людей увеличилось на 5,1%. Об этом свидетельствуют данные из ежегодного доклада World Wealth Report компании Capgemini.

Общее состояние долларовых миллионеров в 2023 году составило 86,79 миллиона долларов. Число состоятельных людей достигло 22,828 миллиона человек. Этому способствовало снижение инфляционного давления и восстановление мировых рынков.

Рост состояния в Северной Америке составил 7,2%, в Латинской Америке - 2,3%, в Европе - 3,9%. В Африке количество состоятельных людей сократилось на 1%.

Аналитики сети FinExpertiza выяснили , что около 17,5 тысячи россиян зарабатывают от одного до двух миллионов рублей. Более трех тысяч граждан РФ получают от двух до трех миллионов рублей, а 3,7 тысячи человек - более трех миллионов рублей.

Африка Доллары США Европа Латинская Америка
10 июня 2024, 18:56
Центробанк допустил резкое повышение ключевой ставки
РИА «Новости»
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Банк России допустил существенное повышение ключевой ставки. Заявление сделал зампред Центробанка Кирилл Тремасов, сообщил «Коммерсант».

Тремасов допустил увеличение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, если в такой мере будет необходимость.

«Это вопрос, который как раз являлся одной из важных точек дискуссии на последнем совете директоров: прошли мы этот пик или нет», - отметил он.

После поднятия ставки до 16% рост цен замедлился, добавил зампред Банка России. ЦБ сохранил ее на этом уровне в четвертый раз подряд. Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения услуг и товаров.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала главные задачи для экономики России. Одна из них - удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.

Банки Россия Центробанк Экономика
10 июня 2024, 16:23
Мишустин сообщил о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров
РИА «Новости»
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Процесс возобновления индексации пенсий для 7,8 миллиона работающих пенсионеров запустят с 1 февраля. Об этом во время заседания заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он призвал сделать процесс индексации максимально удобным. По мнению Мишустина, его необходимо оформлять без каких-либо дополнительных заявлений пенсионеров.

«Процесс индексации должен проходить без сбоев», - уточнил глава правительства.

Он отметил, что работающие пенсионеры обладают солидным опытом и востребованными на рынке труда навыками.

Ранее председатель правительства рассказал о запуске программы семейной ипотеки. Инициативу запустят 1 июля 2024 года. Благодаря этой программе семьи с детьми смогут получить льготы на покупку жилья в малых городах.

Пенсия Пенсионеры Михаил Мишустин

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