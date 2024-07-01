01 июля 2024, 22:43

Всемирный банк оценил рост доходов россиян

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Это следует из публикации в блоге Всемирного банка.

По данным Всемирного банка, в 2023 году валовый национальный доход на душу населения в России составил 14 250 долларов. Годом раньше этот показатель был на уровне 12 830 долларов.

Рост доходов россиян в организации объяснили увеличением оборонных расходов государства, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.

В июне Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики. В начале 2024 года финансовая структура предсказывала рост до 1,3%, но уже к лету повысила этот показатель более чем в два раза - до 2,9%.

По ожиданиям ВБ, в 2025 году рост составит 1,4%, хотя изначально предсказывался на уровне 0,9%.

Банки Доходы Всемирный банк
01 июля 2024, 11:14
В России подскочили продажи черной икры
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России увеличился спрос на черную икру. В первом полугодии продажи деликатеса возросли на 9%, сообщил РБК.

Анализ данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД» показал, что с 1 января по 15 июня количество покупок осетровой икры увеличилось на 9% в целом по России и на 14% в Москве и Московской области.

Увеличились и размеры банок. Самыми популярными в нынешнем году стали стеклянные и жестяные тары по 50–100 граммов, хотя в прошлом россияне чаще покупали черную икру объемом 30–50 граммов.

Продажи черной икры в денежном выражении росли медленнее, чем в натуральном. В январе-июне россияне потратили на нее 2,9 тысячи рублей - на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российская ассоциация экспертов рынка ритейла предупредила о возможном росте цен на икру осетровых и лососевых рыб. Это связано с запуском маркировки деликатеса и уходом контрафакта.

Еда Экспорт Магазины Экономика Продукты Импортозамещение
01 июля 2024, 08:18
Стало известно, сколько россиян зарабатывают больше 100 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лишь десятая часть россиян зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц. Четверть работников получает от 27 до 45 тысяч рублей, сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Специалисты оценили среднедушевой доход жителей России. В эту сумму включили зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости. Оказалось, что менее 1% россиян получают в месяц до семи тысяч рублей, 26,2% - от 27до 45 тысяч рублей. Лишь 11,2% зарабатывают больше 100 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют на 15%, и он превысит 22 тысячи рублей. Президент России Владимир Путин поручил в последующие пять лет повысить его до 35 тысяч рублей, а в Госдуме предложили запретить платить работникам зарплату меньше МРОТ. Депутат Светлана Бессараб предупредила, что при нынешнем уровне доходов россияне смогут рассчитывать на пенсию до 30 тысяч рублей.

Работа Зарплаты Росстат Деньги МРОТ в РФ
01 июля 2024, 03:51
Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Акции кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, передали в доход России. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«В доход переданы акции АО „Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“», - сказал он.

В феврале 2024 года по решению суда расположенная в Липецке фабрика Roshen, принадлежавшая Порошенко и его сыну, перешла в собственность России. Эта компания является одним из крупнейших производителей кондитерских и шоколадных изделий. Судебное решение вступило в силу немедленно, обжаловать его можно было в апелляционном порядке.

Петр Порошенко Суд Коммерческие акции
01 июля 2024, 03:37
Разводы и крупные сделки. Россиян предупредили об увеличении госпошлин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство финансов предложило с 2025 года значительно увеличить пошлины для физических и юридических лиц. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, пошлина на развод может увеличиться в восемь раз - с 650 до 5000 рублей. В три раза с 1600 до 5000 рублей - пошлина на смену имени. На внесение исправлений в акты гражданского состояния пошлину предложили поднять до 700 рублей.

Денежный сбор в рамках антимонопольного законодательства при заключении крупных сделок предложили увеличить с 35 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее юрист Георгий Федоров высказал предположение , что увеличение пошлин на разводы не поможет людям сохранить семью.

Семья Пошлины Бизнес

Новости по теме