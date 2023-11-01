Временное управление, а не кража. Минфин ответил на обвинения Carlsberg

«„Балтика“ не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», - объяснили в министерстве.

Введение временного управления, по информации пресс-службы, не привело к изменению структуры собственности предприятия. В Минфине заявили, что «Балтика» попала под действие апрельского указа президента о временном управлении имуществом стран, которые незаконно ограничили права собственности россиян.

Генеральный директор холдинга Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен обвинил правительство России в краже «Балтики» и заявил, что намерен защищать свои активы. С 1 апреля 2024 года российская компания не сможет продавать продукцию под брендом Carlsberg, так как истечет действие лицензионного соглашения.