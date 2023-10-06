Впервые с середины августа курс евро превысил 106 рублей
На открытии торгов курс евро впервые за полтора месяца превысил 106 рублей. Курс доллара перешагнул через отметку в 100 рублей, сообщил ТАСС.
В 07:00 курс евро на Мосбирже подскочил на 0,22%, до 106 рублей, а спустя 19 минут еще на 0,31%, до 106,1 рубля. Настолько высокие показатели в последний раз фиксировали 16 августа.
Доллар утром 6 октября стоил 100,63 рубля, юань - 13,756 рубля. Они повысились на 0,23% и 0,21% соответственно. Если курс доллара при открытии торгов по сравнению с предыдущим днем возрос на 4,5 копейки, то евро - в пять раз быстрее, на 23 копейки. Юань поднялся на 1,3 копейки.
Курс доллара 3 октября впервые с 14 августа перешагнул отметку в 100 рублей , но потом снова опустился. Инфляция в России в годовом выражении приблизилась к 6%. Экономист Валерий Корнеев посоветовал не закупать продукты впрок , так как существенной экономии это не принесет.