27 июня 2024, 08:40

Возврат украденных денег и упрощение банкротства. Перечислили новые законы июля

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В России обяжут банки возвращать клиентам украденные мошенниками деньги, изменят порядок погашения долгов по кредитам и упростят процедуру внесудебного банкротства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, какие законы вступят в силу в июле.

В России обяжут банки возвращать клиентам украденные мошенниками деньги, изменят порядок погашения долгов по кредитам и упростят процедуру внесудебного банкротства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале , какие законы вступят в силу в июле.

Банки, по его словам, обяжут тщательнее проверять подозрительные переводы и принимать меры для предотвращения мошенничеств. Володин заявил, что в противном случае им придется вернуть деньги клиентам.

«Кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придется компенсировать людям украденные деньги», - сказал он.

Законодатели изменили порядок погашения долгов по кредитам. Сначала покроют неоплаченные проценты и основной долг, затем текущие начисления и только после этого - неустойку.

Процедуру внесудебного банкротства упростят - справки о получении пенсий, пособий за рождение ребенка и некоторые другие документы начнут принимать в электронном, а не в бумажном виде. От банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ освободят пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и ветеранов боевых действий.

Госдума приняла в трех чтениях закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Ежегодное повышение начнется с февраля.

Банки Льготы Законы Госдума РФ Мошенничество Деньги
26 июня 2024, 17:55
Дополнительный бюджетный стимул в РФ составил три триллиона рублей в 2023 году
РИА «Новости»
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В 2023 году дополнительный бюджетный стимул составил три триллиона рублей. Его профинансировали за счет нефтегазовых доходов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Правительство оперативно реагировало на потребности населения, экономики и вопросы поддержания обороноспособности России. Кабмин перенаправлял ассигнования на первостепенные нужды.

По словам Силуанова, дефицит бюджета составил 1,9% ВВП - меньше запланированных 2%. Уровень госдолга оказался на уровне менее чем 15% внутреннего валового продукта.

Ранее глава Минфина сообщил, что дополнительные средства из бюджета России потратят на учителей и семьи с детьми.

Бюджет России Рубль Минфин РФ Россия
26 июня 2024, 13:23
Госдума приняла закон о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам
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Законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам одобрили во втором и третьем чтениях. Выплаты повысят с февраля 2025 года, сообщила «Дума ТВ».

Рассмотрение в первом чтении прошло 25 июня, на следующий день законопроект единогласно приняли в оставшихся двух. В случае, если его одобрит Совфед и подпишет президент, с 1 февраля в России возобновят ежегодную индексацию выплат работающим пенсионерам. На эти цели в 2025 году потребуются 96,5 миллиарда рублей, в 2026 году - 177 миллиардов, в 2027 году - 260 миллиардов.

«Несмотря на огромные расходы, которые мы сейчас несем, все делается для того, чтобы поддержать людей труда старшего поколения», - заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Пенсии повысят в среднем на 1300 рублей , уточнила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова.

RT сообщил, что возобновить индексацию поручил президент России Владимир Путин.

Бюджет России Пенсионеры Законы Госдума РФ Деньги
26 июня 2024, 12:42
Поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в полтора раза за полгода
РИА «Новости»
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В российский бюджет с января по май поступило более 57 миллиардов рублей от НДФЛ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

По данным ведомства, показатель вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это может быть связано с ускоренным ростом премий и зарплат, а также дивидендных начислений.

Власти спрогнозировали, что федеральный бюджет получит 176 миллиардов рублей по итогам года. Речь идет о налоге, который взимается с доходов более чем пять миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось, что в России сохранят нулевую ставку НДС для гостиниц до 2030 года. Этот вопрос обсуждали в том числе в Кремле, сообщил RT.

В мае глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов заявил, что депутаты внесут поправки о снижении НДФЛ для тех, кто мало зарабатывает.

Бюджет России Рубль Налоги НДФЛ
26 июня 2024, 06:52
Индия впервые поставила России крупную партию необработанного алюминия
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Весной Индия впервые поставила России алюминий, хотя она сама является крупным поставщиком этого металла. Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в разговоре с РИА «Новости» объяснил это сложностями его покупки на внутреннем рынке.

По данным таможни, в апреле Индия переправила 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия стоимостью 16,5 миллиона долларов. Сама Россия по итогам прошлого года экспортировала этот металл на 6,5 миллиарда долларов и стала второй в мире по объемам поставок.

Хазанов заявил, что потребители необработанного алюминия в России имели небольшой выбор поставщиков - единственный производитель первичного алюминия «Русал» и небольшой круг выпускающих вторичный алюминий компаний. По этой причине, объяснил он, некоторым представителям бизнеса удобней закупать сырье в других странах.

«Приобретение алюминия за границей - главным образом в странах Азии - позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, даже несмотря на длинное логистическое плечо», - сказал он.

Индия в марте вдвое нарастила закупки российских алмазов. Объем импорта увеличился до 728 тысяч карат.

Индия Торговля Россия Бизнес

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