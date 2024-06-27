Возврат украденных денег и упрощение банкротства. Перечислили новые законы июля

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В России обяжут банки возвращать клиентам украденные мошенниками деньги, изменят порядок погашения долгов по кредитам и упростят процедуру внесудебного банкротства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале , какие законы вступят в силу в июле.

Банки, по его словам, обяжут тщательнее проверять подозрительные переводы и принимать меры для предотвращения мошенничеств. Володин заявил, что в противном случае им придется вернуть деньги клиентам.

«Кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придется компенсировать людям украденные деньги», - сказал он.

Законодатели изменили порядок погашения долгов по кредитам. Сначала покроют неоплаченные проценты и основной долг, затем текущие начисления и только после этого - неустойку.

Процедуру внесудебного банкротства упростят - справки о получении пенсий, пособий за рождение ребенка и некоторые другие документы начнут принимать в электронном, а не в бумажном виде. От банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ освободят пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и ветеранов боевых действий.

Госдума приняла в трех чтениях закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Ежегодное повышение начнется с февраля.