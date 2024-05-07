Вопреки новому закону Сбербанк сохранил дневной лимит перевода денег самому себе

«В „Сбербанк Онлайн“ уже длительное время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме один или два миллиона рублей в сутки. <…> Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы», - заявил представитель банка.

Он объяснил, что Сбербанк сохранил дневной лимит переводов ради минимизации рисков, в том числе связанных с мошенничеством. Повышенный порог, в два миллиона рублей, доступен клиентам с подтвержденными биометрическими данными.

Новый закон вступил в силу 1 мая.

Переводы между своими счетами в разных банках сделали бесплатными при сумме не более 30 миллионов рублей в месяц.