Володин анонсировал закон о правиле «второго лишнего» при госзакупках

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«У отечественного производителя должны быть преимущества при госзакупках. <…> Принятый закон предоставит отечественным производителям дополнительные преференции при закупках, что позволит развивать производство, создавать новые рабочие места», - сказал он.

Законопроект разработали по поручению президента России. Вячеслав Володин сообщил, что его обсудят с кабмином, бизнесом и примут до конца весенней сессии.

По словам председателя нижней палаты, для российских производителей предусмотрели новые меры поддержки. Одна из них - введение правила «второго лишнего». Он объяснил, что при участии в госзакупках одновременно зарубежных и отечественных поставщиков преимущество отдадут последним.

Санкции спровоцировали рост внутреннего производства в России. Аналитики «Сбера» назвали это обратным эффектом рестрикций.

«Известия» сообщили, что в 2023 году ВВП страны увеличился на 3,6%.