Внешний долг России по отношению к ВВП снизился до рекордного уровня

Согласно этим данным, уровень внешнего долга по отношению к ВВП по итогам второго квартала 2023 года составил 14,96%.

Сам внешний долг на конец июня составил 343,4 миллиарда долларов или около 29,9 триллиона рублей. Уровень долга на душу населения составил 2300 долларов. Это лучший результат с 2006 года - тогда он был 2200 долларов.

В сентябре стало известно, что за полгода госдолг России вырос на 10% и достиг отметки в 25 триллионов рублей. Такие данные опубликовала Счетная палата в докладе о федеральном бюджете.

В октябре американский политический обозреватель Патрисия Коэн написала в The New York Times, что Россия, несмотря на санкции, может обогнать США и Евросоюз по росту ВВП. По мнению журналиста, западные санкции не смогли обрушить российскую экономику - наша страна поразительно быстро адаптировалась к рестрикциям.