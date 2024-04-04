Вместо магазинов IKEA в России откроют термы

Газпромбанк выкупил ТРЦ «Мега». В 2022 году сеть IKEA ушла из России , и освободившиеся 400 тысяч квадратных метров торговых площадей предложили новым арендаторам. В 10 из 15 торговых центров могут открыть термальные комплексы.

Президент и совладелец ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил проведение переговоров. Он объявил, что первый «Термолэнд» запустят в Казани. Предварительных договоренностей достигли еще в 2023 году.

Участники рынка заявили, что владельцам ТРЦ «Мега» придется искать дополнительных арендаторов, так как термы не смогут занять все освободившиеся метры. По информации издания, на площади бывшей IKEA претендовал также производитель товаров для сна «Аскона».

Товары шведского бренда разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту. Этим правом воспользовались 22 компании.