Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре

Трейдер и основатель крупной проп-трейдинговой компании «Лайт Инвест» Раиль Шарипкулов заявил, что его незаслуженно исключили из созданной им организации. Он рассказал 360.ru, что от дел его отстранил муж двоюродной сестры — юрист и инвестор Валерий Ишназаров, а фирма после этого начала «скатываться» и терять миллионы.

Стал мешать компании Трейдер объяснил, что юридически организация оформлялась только на его родственника Валерия, хотя он не был трейдером и мало разбирался в этой теме.

«История начиналась в 2016 году, где мы с ним решили вместе открыть по моей инициативе, по моей идее, трейдинговую компанию. Я был трейдером. То есть я предложил эту идею, все условия. Все-все было мое, он был просто инвестором», - рассказал Шарипкулов.

По его словам, компания росла и развивалась, но между основателями стали возникать рабочие споры. В 2022 году предприниматели решили официально оформить равные доли в организации, однако перед заключением договора в 2024 году Ишназаров неожиданно отказался это делать и попросил родственника покинуть фирму, отметил Шарипкулов.

«Он начал мешать компании. Мы начали ссориться. И вот это дошло до юридического оформления», - подчеркнул он.

Ишназаров заявил собеседнику 360.ru, что тот якобы уделял мало времени управлению и развитию компании, поэтому не может получить в ней долю.

Трейдер опроверг эти обвинения и заверил, что сам обучал сотрудников и выстроил всю систему управления. В то же время он подтвердил, что не может ни на что претендовать в организации, так как все держалось на доверии, без официального оформления долей.

После ссоры и отстранения от дел Шарипкулов основал новую компанию.

Это больше не крупнейшая компания в России В результате работающие в «Лайт Инвест» трейдеры начали уходить, а организация потеряла более 100 миллионов рублей за последний месяц, добавил собеседник 360.ru.

«Эта компания скоро развалится, долго не проживет. Там никто не разбирается не в трейдинге, ни в маркетинге. Если остается тот же штат, то компания не сможет нормально существовать», - объяснил он.

Он подтвердил, что каждый год компания показывала рост, а теперь ее эффективность падает.

«Это больше не крупнейшая компания, это где-то третье-четвертое место по России будет. В четвертое-пятое, наверное, будет скатываться потихоньку», - выразил свое мнение трейдер.

По его словам, в прошлом Ишназаров уже пытался отобрать чужое предприятие - в 2010 году он получил условный срок в шесть лет за попытку рейдерского захвата помещения Союза художников Башкирии стоимостью 200 миллионов рублей.