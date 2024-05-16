Влияние третьих стран не сказалось на торговле и инвестициях России и Китая

Углублению торгово-инвестиционных связей, по его словам, заметно поспособствовал переход на расчеты в национальных валютах. Путин сообщил, что доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90%.

«И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», - сказал президент.

Китай, напомнил он, стал ведущим торговым партнером России. Президент согласился с оценкой китайской стороны о том, что в 2023 году товарооборот двух стран возрос до 240 миллиардов долларов. Он добавил, что объем торговли сельхозпродукцией увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов, а межправкомиссия реализовала или запланировала более 80 приоритетных инвестпроектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов.

В своем выступлении Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными. Он пообещал продолжать сотрудничество на основе доверия и добрососедства.