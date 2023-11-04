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Сделку отклонила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Softline приступила к поиску партнера, вместе с которым компания сможет добиться разрешения на выкуп доли на Мосбирже.

«Softline не устроил Минфин как покупатель, один Softline пакет Мосбиржи у ЕБРР выкупить не сможет», - заявил источник издания.

По информации СМИ, власти запланировали взимать с ЕБРР повышенный взнос в бюджет в размере 50%, благодаря чему будут компенсироваться вложенные в банк средства.

Ранее Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International отложила уход из России до 2024 года. Глава группы Йоханн Штробль напомнил, что RBI планировал покинуть страну до 31 декабря 2023 года.