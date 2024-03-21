Владелец Terranova запустит в России новую сеть магазинов одежды

Итальянская компания решила развивать в России монобрендовые сети. Первый магазин Rinascimento открыли в торгово-развлекательном центре «Европейский» на площади Киевского вокзала. Он занял более 90 квадратных метров. Представитель нового бренда Татьяна Минаева сообщила, что в будущем запустят дополнительные торговые точки в регионах, но не уточнила детали.

Teddy Group осталась в России, в отличие от других крупных игроков - Inditex и H&M. С 2022 года итальянская компания открыла около 20 новых магазинов Terranova и Calliope. Одежду Rinascimento продавали только в «Стокманне» и на Lamoda.

Испанский Inditex ушел с российского рынка. Его магазины Zara, Pull&Bear и Bershka открылись в России под новыми названиями.