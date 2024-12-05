Владелец «Рижского бальзама» раскрыл гигантские убытки от национализации завода в России

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Среди брендов в портфеле компании - Riga Black Balsam и водка «Московская». При этом выручка за год упала на 80 миллионов евро, операционная прибыль - на 70%, а убыток составил 7,1 миллиона евро.

Кроме того, у компании многомиллионные долги, которые Шефлер хочет покрыть, продав непрофильные активы и найдя инвесторов.

Активы водочного магната передали в доход государства в августе. При этом 1 ноября суд отклонил апелляцию на это решение.

В июле самого Шефлера и некоторые связанные с бизнесменом компании признали экстремистским объединением.