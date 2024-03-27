Владельцы перезаложили Crocus City Hall за несколько месяцев до теракта
Компания «Крокус Интернэшнл» заложила здание концертного зала Crocus City Hall по ипотечному договору. Документы переоформили за четыре месяца до теракта, сообщил РБК.
Информацию о здании по Международной улице, 20 площадью свыше 38 тысяч квадратных метров внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Журналисты получили выписку, из которой следовало, что «Крокус Интернэшнл» в составе Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова заложила концертный зал по ипотечному договору с Газпромбанком от ноября 2023 года.
Договор перезаключили, изначально Crocus City Hall попал под залог в 2022 году. По новым документам обременение действовало до 24 декабря 2032 года.
Во время теракта концертный зал подожгли, площадь возгорания достигла 12,9 тысячи квадратных метров. По завершении аварийно-спасательных работ вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.