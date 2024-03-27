27 марта 2024, 08:07

Владельцы перезаложили Crocus City Hall за несколько месяцев до теракта

Пресс-служба МЧС
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Компания «Крокус Интернэшнл» заложила здание концертного зала Crocus City Hall по ипотечному договору. Документы переоформили за четыре месяца до теракта, сообщил РБК.

Информацию о здании по Международной улице, 20 площадью свыше 38 тысяч квадратных метров внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Журналисты получили выписку, из которой следовало, что «Крокус Интернэшнл» в составе Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова заложила концертный зал по ипотечному договору с Газпромбанком от ноября 2023 года.

Договор перезаключили, изначально Crocus City Hall попал под залог в 2022 году. По новым документам обременение действовало до 24 декабря 2032 года.

Во время теракта концертный зал подожгли, площадь возгорания достигла 12,9 тысячи квадратных метров. По завершении аварийно-спасательных работ вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

Банки Кредиты Бизнес Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 20:25
Российские банки спишут кредиты пострадавшим от обстрелов ВСУ
РИА «Новости»
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Совкомбанк и Хоум Банк аннулируют все задолженности по кредитам для клиентов, пострадавших или погибших в результате обстрелов в приграничных регионах России. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, данная мера также распространится на ближайших родственников погибших и раненых. Речь идет о родителях, супругах и детях, проживавших совместно с заемщиком.

Уточняется, что списывание долгов будут производить на основании официальных списков или предоставленных документов, подтверждающих факт причинения вреда в ходе обстрелов.

Заявления на аннулирование кредитной задолженности можно подать до конца апреля 2024 года.

Центральный банк России также рекомендовал банкам списать долги погибших в Crocus City Hall.

Сбербанк уже начал решать вопросы с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта.

Долги Банки Россия Кредиты
26 марта 2024, 14:49
«Две стороны одной медали». Путин призвал защитить бизнес и его клиентов
РИА «Новости»
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В России важно обеспечить здоровую экономику. Необходимо сократить количество проверок бизнеса, не забывая о защите прав потребителей, заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин.

«Нужно сократить число проверочных мероприятий бизнеса и обеспечить защиту прав граждан - потребителей товаров и услуг. Это две стороны одной медали. Нужно ослабить административное давление, но обязательно подумать и об интересах потребителей», - сказал он.

По словам президента, в сложившейся ситуации особенно важна здоровая работающая экономика. Он призвал пресекать давление на бизнес.

Владимир Путин поручил также защитить права военнослужащих и оградить несовершеннолетних от преступности. Президент заявил, что важно разработать комплекс антикриминальных мер , в том числе в миграционной сфере.

Генпрокуратура РФ Бизнес Владимир Путин
26 марта 2024, 05:01
Пострадавший при теракте бизнес сможет получить денежную компенсацию
РИА «Новости»
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Индивидуальные предприниматели и юридические лица, пострадавшие в результате теракта в Crocus City Hall, могут подать заявление на получение денежной компенсации за утрату имущества. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Получение выплат доступно ИП и юрлицам, полностью или частично утратившим свое имущество в результате теракта. Обратиться за услугой можно не позднее шести месяцев со дня теракта», - говорится в сообщении.

В случае полной потери имущества предусмотрена выплата в размере до 400 тысяч рублей, а при частичной утрате - до 200 тысяч рублей.

С заявлением можно обратиться онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

До этого компания Vegas анонсировала открытие торгово-развлекательных комплексов «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» 26 марта.

Ранее председатель Российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что усилиями всей страны всего за двое суток собрали более 360 миллионов рублей для семей пострадавших и погибших при теракте в Crocus City Hall.

Выплаты в России Бизнес Деньги Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 20:32
Компания, застраховавшая имущество владельца Crocus City Hall, выполнит свои обязательства
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«Ингосстрах» выполнит все обязательства перед собственником Crocus City Hall, имущество которого было застраховано компанией. Об этом сообщила пресс-служба страховой организации.

«Имущество собственника Crocus City Hall застраховано в „Ингосстрахе“. „Ингосстрах“ выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате теракта, ввели упрощенную процедуру урегулирования.

Клиентам компании предложили для выяснения всех вопросов пользоваться мобильным приложением IngoMobile или посетить офисы фирмы.

Пострадавшие в теракте в Crocus City Hall начали получать первые компенсационные выплаты, сообщил департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Компенсации получили пострадавшие москвичи, жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртия и Пермского края.

Деньги Стрельба в Crocus City Hall

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