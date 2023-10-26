Предупреждение от руководства Visa коммерческие организации получили по почте. Согласно заявлению, карты запретили выдавать людям с русскими паспортами и тем, кто не является гражданином Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и других стран. По данным канала, за выдачу карт Visa пообещала штрафовать банки на миллион долларов.

В 2022 году UnionPay приняла решение ограничить обслуживание своих карт, выпущенных за рубежом, в POS-терминалах российских подсанкционных банков.

Прием иностранных карт UnionPay отключили по устному уведомлению.

Международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу в России весной прошлого года на фоне ситуации на Украине. После этого среди россиян увеличился спрос на карты UnionPay.