Visa возвращается? Что ждет российских держателей карт

Он напомнил, что Visa покинула российский рынок еще в 2022 году. Из-за этого платежная система потеряла огромный пул доходов. Visa и Mastercard получали колоссальные многомиллиардные прибыли на российском рынке только за счет эмиссии пластиковых карточек и использования ресурсов системы.

«В этом смысле потеря доходов невосполнима. Вполне возможно, что регистрация товарных знаков используется не для полноформатного возврата на рынок», - заметил он.

Бархота пояснил, что сейчас на российском рынке доминирует национальная платежная система «Мир». Поэтому вернуться Visa будет проблематично. Однако компания может предлагать «Миру» свои технологии, консалтинговые услуги.

«И в этом смысле, зарегистрировав товарный знак, можно работать со стороны российской юрисдикции и исполнять заказы российских контрагентов», - подчеркнул эксперт финансового рынка.

Есть еще один вариант - ожидать скорого завершения конфронтации и реставрации отношений с международным сообществом и мировой финансовой системой. В таком случает возможен возврат к 10-15% рынка платежных карт.

«Но это очень смелый сценарий. Он выполним только в случае, если у нас в этом отношении состоятся грандиозные события уже в этом году», - резюмировал Бархота.