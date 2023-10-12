Верхняя одежда сильно подорожала в России

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Стоимость самого дорогого пальто в России, зафиксированная в этой системе, в 2023 году составила полтора миллиона рублей. Средняя стоимость верхней одежды более гуманная - в сентябре она составила 9754 рубля. Это на 21,8% выше, чем летом - тогда пальто в среднем покупали за 8006 рублей.

Сезонный рост цен на плащи составил 34,3% - сейчас этот вид одежды в среднем продается за 7360 рублей. Куртки подорожали на 37,1% - до 5494 рублей.

По словам аналитиков системы «Честный знак», сезонный рост цен на верхнюю одежду - это закономерное явление. Осенью повышается спрос на теплые вещи, на рынок выходят новые коллекции, а скидочные товары, наоборот, исчезают с полок.

Аналитики добавили, что чаще всего россияне выбирают куртки - на них в 2023 году пришлось 72% всех продаж в сфере верхней одежды.

В августе Минпромторг спрогнозировал падение цен на школьные товары в сентябре. В ведомстве заявили, что такие товары должны подешеветь после традиционного подорожания перед началом нового учебного года.