Великобритания закупила российской нефти на 2,2 миллиарда фунтов

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По данным издания, закупки шли из стран, которые не являются экспортерами нефти. Британия покупала черное золото у Турции, Индии и Китая. Эти государства после введения западных санкций против России нарастили закупки нефтепродуктов российского происхождения.

Аналитики Global Witness отметили, что топливо, которое перерабатывают за пределами РФ, не подпадает под санкции. Таким образом Россия за год заработала более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Не только Британия покупает российскую нефть. The Guardian не исключила, что на военных кораблях США пользуются российской нефтью, которую приобретают у Турции.

ЕС готовит 14-й пакет антироссийских санкций. В него планируют включить запрет на поставки СПГ.