07 ноября 2024, 18:21

В РСПП объяснили причину задержки инвестпроектов

РИА «Новости»
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Многие российские компании решили отложить запуск инвестиционных проектов до 2025 года в условиях высокой ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, более половины членов РСПП планируют реализовать инвестпроекты, связанные с технологическим суверенитетом и производством инновационной продукции, в ближайшие три года.

Шохин связал такую тенденцию с тем, что ЦБ пообещал во второй половине следующего года начать снижение ключевой ставки.

Глава РСПП добавил, что все больше предприятий в России указывают на снижение доступности финансирования из различных источников для своих инвестиционных программ.

Также Шохов раскритиковал идущий процесс ренационализации , назвав привлечение новых акционеров в современных условиях стремной вещью.

Россия Бизнес Центробанк Промышленность
07 ноября 2024, 16:44
Последствия национализации челябинских заводов сочли «стремными»
РИА «Новости»
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на Русском экономическом форуме в Челябинске раскритиковал идущий сейчас процесс ренационализации. Его процитировало местное издание 74.ru.

Шохин назвал привлечение новых акционеров в нынешних условиях стремной вещью.

«Потому что зайдете вы в какую-нибудь компанию, а выяснится, что она неправильно приватизирована была в 1990 годы. И ваши инвестиции, как говорится, пойдут по ветру», - объяснил Шохин.

Он добавил, что такими темпами скоро может сложиться ситуация, при которой ни один предприниматель не решится идти на государственную службу, опасаясь потерять капиталы.

В мае государству отошли активы акционерного общества «Макфа» и связанных с ним предприятий. При этом отец основателя компании и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича обратился в СК с просьбой проверить законность решения.

Челябинская область Бизнес Промышленность
07 ноября 2024, 12:35
Спрос на строящееся жилье в России обрушился после отмены льготной ипотеки
Pxhere
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В России с июля резко снизился спрос на строящееся жилье. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

В целом спрос на ипотеку снизился на 53% за три месяца. Но заметнее всего сократилось количество жилищных кредитов на покупку строящегося жилья под договоры долевого участия. В сентябре таких ипотек оформили на 67% меньше, чем в июне. Больше всего спрос на них упал в Туве. Там показатель снизился на 84%. Также интерес к жилищным кредитам на строящееся жилье стал ниже в Рязанской и Пензенской областях. При этом меньше всего потери были в Дагестане, Архангельской области и Забайкальском крае.

Не так резко упал спрос на ипотеку на готовое жилье. В целом по стране, не учитывая Москву и Санкт-Петербург, количество таких ипотечных сделок в сентябре сократилось на 40% по сравнению с июнем 2024 года. Гусева отметила, что власти могу разработать новые ипотечные госпрограммы для отдельных регионов.

Россия Ипотека Льготная ипотека
06 ноября 2024, 21:36
Рост стоимости биткоина сочли закономерным
Pxhere
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Биткоин резко подорожал на фоне выборов президента США. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что рост криптовалюты вполне закономерен.

«Если предполагать победу Трампа, то, по-моему, это закономерно», - сказал он.

По данным площадки Binance, биткоин торговался по стоимости выше 75 тысяч долларов, обновив исторический максимум.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский назвал две причины для укрепления позиций криптовалюты. Одна из них - политическая, ведь победивший на выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обещал биткоину всяческое содействие.

Голубовский допустил, что в ближайшем будущем эта криптовалюта будет стоить порядка 100 тысяч долларов.

США Криптовалюты Дональд Трамп Выборы президента США
06 ноября 2024, 21:30
На фоне избрания Трампа произошел обвал евро
РИА «Новости»
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После того, как стало известно о победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, курс евро устремился вниз. Произошло самое сильное за последние четыре года падение, сообщило агентство Bloomberg.

Единая европейская валюта подешевела на 1,8% по отношению к укрепившемуся доллару. По оценкам агентства, это стало самым большим однодневным падением с марта 2020 года.

Победа Трампа усилила опасения по поводу введения импортных пошлин и приостановки одобрения новых проектов в энергетике. Из-за этого утром 6 ноября снизился общеевропейский автомобильный индекс Stoxx Europe 600 Automobiles, а также акции компаний из отрасли возобновляемых источников энергии, включая производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems A/S, энергетической компании Orsted A/S, специализирующегося на электроэнергии и природном газе холдинга EDP SA.

«Я не придаю большого значения движению на фондовом рынке в данный момент. Важнее всего просто следить за доходностью в Америке», - сказал главный инвестиционный директор BRI Wealth Management Дэн Бордман-Уэстон.

Аналитики газеты The Washington Post предупредили, что в случае переизбрания Трамп может спровоцировать глобальную торговую войну. По их мнению, он увеличит пошлины на импорт из Китая.

Евро Курс валют Мосбиржа

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