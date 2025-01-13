В России введут новую систему индексации выплат по уходу за инвалидами

«Правительство России будет ежегодно пересматривать размер ежемесячных выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-й группы, в соответствии с уровнем фактической инфляции», - уточнили авторы материала.

Изменения в указ о выплатах ухаживающим за инвалидами внес российский лидер Владимир Путин. В документе обозначили, что власти должны будут каждый год пересматривать размер соответствующих выплачиваемых пособий, исходя из индекса роста цен за предыдущий год.

Ранее стало известно, что в России с 1 января поменялась предельная сумма для начисления пенсионных страховых взносов. В новом году она составила два миллиона 759 тысяч рублей.