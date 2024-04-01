01 апреля 2024, 03:43

В России снизили порог беспошлинного ввоза посылок с 1 апреля

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Россиянам, покупающим в зарубежных онлайн-магазинах товары, порог беспошлинного ввоза посылок в страну с 1 апреля снизили с 1000 до 200 евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

До этого в Евразийском экономическом союзе действовал повышенный порог беспошлинного ввоза для физических лиц, составляющий 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком, отправленных почтой или ввозимых всеми видами транспорта, кроме воздушного или в пешем порядке.

«Если стоимость товаров превышала эту сумму или вес, уплачивалась пошлина в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее двух евро за один килограмм в части превышения норм, а для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее четырех евро за килограмм», - уточнило агентство.

Решение об увеличении порога до 1000 евро ЕЭК принял в 2020 году, чтобы противодействовать санкционному давлению.

Ранее россиян предупредили о повышении цен в России с 1 апреля, уточнив, что ожидается подорожание строительных материалов и импортной техники.

Евро Европа Россия Пошлины
01 апреля 2024, 02:14
ФНС назвала число россиян со счетами за рубежом
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба подсчитала количество налоговых резидентов России, которые имеют финансовые счета за рубежом. Такие данные появились в презентации ведомства «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год, сообщил РБК.

В документе указали, что зарубежными счетами владеют 539,1 тысячи российских резидентов. Эту информацию налоговая служба получила в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с другими странами.

Для сравнения, за минувшие два года этот показатель вырос на 70%. Таким образом, на одного налогового резидента России с зарубежными счетами приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за границей.

По мнению партнера Б1 Марии Фроловой, россияне стали больше использовать альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов во время путешествий.

Ранее ФНС назвала регионы, которые обеспечили наибольшие вливания от так называемого налога на богатых. Лидирующие позиции по сбору средств заняли Москва и Санкт-Петербург.

Евро Европа Россия Пошлины
31 марта 2024, 02:38
Россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
РИА «Новости»
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С 1 апреля у большинства категорий пенсионеров значительно вырастут пенсионные выплаты. Кто станет исключением, рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», - уточнил эксперт.

По его словам, для пенсионеров военной сферы и госсектора повышение выплат происходит параллельно с индексацией заработных плат в этих сферах. Военным и силовикам повышали зарплаты в октябре прошлого года, а индексация зарплат госслужащих в прошлом году не проводилась.

Отдельная категория - работающие пенсионеры. С 1 февраля 2016 года согласно закону президента России Владимира Путина индексация их пенсий приостановлена.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как увеличить пенсию на 45%.

Пенсия Пенсионеры Военные Россия Зарплаты
31 марта 2024, 01:27
Стало известно, как увеличить пенсию на 45%
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Поздний выход на пенсию дает пенсионерам премиальные коэффициенты. Благодаря ним можно увеличить выплаты на 45%. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью News.ru.

«Некоторые пенсионеры сознательно откладывают выход на пенсию, чтобы получить премиальные коэффициенты. Как результат, можно увеличить пенсию на 45%, если отложить выход на пенсию на 10 лет», - заявил Чаплин.

Депутат напомнил, что средняя пенсия работающего пенсионера составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Сумма зависит от стажа, возраста, коэффициентов и региона. Пока человек работает, пенсия выплачивается без учета индексации. Но после увольнения выплаты автоматически увеличиваются с учетом всех предыдущих повышений.

Ранее стало известно, каким категориям пенсионеров повысят социальные выплаты на 7,5% с 1 апреля.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Интервью
30 марта 2024, 05:01
Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении
РИА «Новости»
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Банки Армении прекратили обслуживать российские карты мир с субботы, 30 марта. Об этом сообщили в платежной системе Армении ArCa.

Исключением стал банк «ВТБ Армения», который продолжит в полном объеме обслуживать российские карты. Банк позволяет снимать наличные, пользоваться онлайн-приложением, переводить деньги, в том числе, через границу. Всего в стране работают 53 отделения «ВТБ Армения» и более 190 банкоматов.

Ранее в Национальной системе платежных карт сообщили, что в Армении с 30 марта 2024 года прекратят обслуживание карт «Мир». Такое решение кредитные организации страны приняли из-за риска вторичных санкций со стороны США.

В конце февраля казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил о запрете на переводы средств с карт и на карты платежной системы «Мир». Для переводов в кредитной организации предложили клиентам использовать SWIFT, «Цифра Банк» или карты, которые были выпущены не в России.

Армения Банки Санкции Россия Деньги

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