В России снизили порог беспошлинного ввоза посылок с 1 апреля

До этого в Евразийском экономическом союзе действовал повышенный порог беспошлинного ввоза для физических лиц, составляющий 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком, отправленных почтой или ввозимых всеми видами транспорта, кроме воздушного или в пешем порядке.

«Если стоимость товаров превышала эту сумму или вес, уплачивалась пошлина в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее двух евро за один килограмм в части превышения норм, а для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее четырех евро за килограмм», - уточнило агентство.

Решение об увеличении порога до 1000 евро ЕЭК принял в 2020 году, чтобы противодействовать санкционному давлению.

Ранее россиян предупредили о повышении цен в России с 1 апреля, уточнив, что ожидается подорожание строительных материалов и импортной техники.