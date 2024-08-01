В России пересчитают страховые пенсии 1 августа
В России пенсии работавших в прошлом году пенсионеров автоматически пересчитают с 1 августа с учетом обновленного стажа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на закон «О страховых пенсиях».
«Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента», - говорится в законе.
Заявление пенсионера не требуется.
По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока, размер повышения пенсии составит не более 400 рублей.
И чем дольше работает пенсионер после оформления пенсии, тем ниже будет его прибавка в августе. Она зависит от стоимости пенсионного коэффициента в момент выхода на пенсию и объема страховых взносов, выплаченных работодателем. Это связано с тем, что работающим пенсионерам не индексируют стоимость пенсионного коэффициента.
Ранее московский пенсионер выиграл в лотерею около 170 миллиона рублей.