В России пересчитают страховые пенсии 1 августа

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала снижение ставок по ипотеке, когда замедлится инфляция. Как это связано и из-за чего пришлось повысить ставку, рассказал 360.ru экономист Николай Кульбака.

По словам эксперта, снижение инфляции действительно приведет к снижению ставок по ипотеке. Но процесс снижения инфляции упирается в то, что она повышается из-за роста государственных расходов, который Центробанк пытается компенсировать.

«Если мы будем видеть дальше высокие бюджетные расходы, загнать инфляцию в приемлемые рамки будет практически невозможно», - подчеркнул Кульбака.

Кроме того, он назвал высокую инфляцию нормальной «для любой страны в такой ситуации».

По прогнозу Набиуллиной , высокая ставка сохранится не меньше трех лет.