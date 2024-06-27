27 июня 2024, 23:40

В России озвучили судьбу замороженных активов

РИА «Новости»
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Вероятность возвращения замороженных на Западе российских финансовые активов близка к нулю. Об этом, как сообщило РИА «Новости», на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.

«Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем», - подчеркнул финансист.

По его словам, эти средства, скорее всего, потеряны навсегда. При этом он отметил, что прямая конфискация российских сбережений станет крупной стратегической ошибкой Запада.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин выразил мнение, что здравомыслящие западные политические деятели взвешивают риски ответных мер со стороны России в случае конфискации активов.

Вероятность возвращения замороженных на Западе российских финансовые активов близка к нулю. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.

Санкции Россия Запад Деньги
27 июня 2024, 12:18
Алекперова признали самым богатым россиянином по дивидендному доходу
РИА «Новости»
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Первое место в рейтинге богатейших россиян по дивидендному доходу занял основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Об этом сообщил журнал Forbes.

По данным издания, доход Алекперова за 2023 год составил около 177,4 миллиарда рублей, а за 2022 - 155,7 миллиарда. Журналисты подчеркнули, что компания «Лукойл» - одна из немногих, кто выплачивал дивиденды как в 2022, так и в 2023 годах.

Ранее Forbes раскрыл имена самых богатых мужчин и женщин планеты. Ими оказались основатель компании Amazon Джефф Безос и наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, которая является внучкой изобретателя краски для волос Эжена Шуллера.

Состояние американского бизнесмена журнал оценил в 131 миллиард долларов, а французской предпринимательницы - в 49,3 миллиарда долларов.

Доходы Рейтинги Нефть Forbes
27 июня 2024, 08:40
Возврат украденных денег и упрощение банкротства. Перечислили новые законы июля
Freepik
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В России обяжут банки возвращать клиентам украденные мошенниками деньги, изменят порядок погашения долгов по кредитам и упростят процедуру внесудебного банкротства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, какие законы вступят в силу в июле.

В России обяжут банки возвращать клиентам украденные мошенниками деньги, изменят порядок погашения долгов по кредитам и упростят процедуру внесудебного банкротства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале , какие законы вступят в силу в июле.

Банки, по его словам, обяжут тщательнее проверять подозрительные переводы и принимать меры для предотвращения мошенничеств. Володин заявил, что в противном случае им придется вернуть деньги клиентам.

«Кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придется компенсировать людям украденные деньги», - сказал он.

Законодатели изменили порядок погашения долгов по кредитам. Сначала покроют неоплаченные проценты и основной долг, затем текущие начисления и только после этого - неустойку.

Процедуру внесудебного банкротства упростят - справки о получении пенсий, пособий за рождение ребенка и некоторые другие документы начнут принимать в электронном, а не в бумажном виде. От банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ освободят пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и ветеранов боевых действий.

Госдума приняла в трех чтениях закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Ежегодное повышение начнется с февраля.

Банки Льготы Законы Госдума РФ Мошенничество Деньги
26 июня 2024, 17:55
Дополнительный бюджетный стимул в РФ составил три триллиона рублей в 2023 году
РИА «Новости»
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В 2023 году дополнительный бюджетный стимул составил три триллиона рублей. Его профинансировали за счет нефтегазовых доходов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Правительство оперативно реагировало на потребности населения, экономики и вопросы поддержания обороноспособности России. Кабмин перенаправлял ассигнования на первостепенные нужды.

По словам Силуанова, дефицит бюджета составил 1,9% ВВП - меньше запланированных 2%. Уровень госдолга оказался на уровне менее чем 15% внутреннего валового продукта.

Ранее глава Минфина сообщил, что дополнительные средства из бюджета России потратят на учителей и семьи с детьми.

Бюджет России Рубль Минфин РФ Россия
26 июня 2024, 13:23
Госдума приняла закон о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам
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Законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам одобрили во втором и третьем чтениях. Выплаты повысят с февраля 2025 года, сообщила «Дума ТВ».

Рассмотрение в первом чтении прошло 25 июня, на следующий день законопроект единогласно приняли в оставшихся двух. В случае, если его одобрит Совфед и подпишет президент, с 1 февраля в России возобновят ежегодную индексацию выплат работающим пенсионерам. На эти цели в 2025 году потребуются 96,5 миллиарда рублей, в 2026 году - 177 миллиардов, в 2027 году - 260 миллиардов.

«Несмотря на огромные расходы, которые мы сейчас несем, все делается для того, чтобы поддержать людей труда старшего поколения», - заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Пенсии повысят в среднем на 1300 рублей , уточнила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова.

RT сообщил, что возобновить индексацию поручил президент России Владимир Путин.

Бюджет России Пенсионеры Законы Госдума РФ Деньги

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