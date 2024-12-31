В России анонсировали повышение социальных пенсий

«Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года», - сказала она.

Ежемесячная выплата, по словам депутата, предназначена для инвалидов, неработоспособных граждан, детей и пенсионеров с недостаточным стажем работы. Бессараб сообщила, что траты на соцпенсии на 2026 и 2027 годы уже предусмотрены, но в случае изменения бюджета фонда социального и пенсионного страхования их скорректируют.

Выплаты работающих и неработающих пенсионеров увеличатся с января на 7,3%. Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что средний размер пенсии по старости в России составит 24059,12 рубля.

В 2025 году в России на 14,75% увеличится социальная пенсия для отдельных категорий получателей. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости» , кто именно получит повышенную сумму.