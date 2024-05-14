14 мая 2024, 11:35

В МИД сообщили о росте товарооборота России с Центральной Азией

Unsplash
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Товарооборот России с Центральной Азией в прошлом году превысил 44 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель главы МИД Михаил Галузин на конференции клуба «Валдай». Его процитировало РИА «Новости».

«Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером», - сказал он.

По его словам, 33% внешней торговли Центральной Азии приходится на российский рынок. Этот процесс в значительной мере обеспечивается благодаря переходу на расчеты в национальных валютах.

Как сообщал президент России Владимир Путин, общий внутренний валовый продукт стран - членов Евразийского экономического союза за 10 лет увеличился до 2,5 триллиона долларов. Глава государства назвал ЕАЭС - эффективной и динамичной интеграционной структурой. А взаимодействие в рамках союза выгодно каждой стране - участнице.

Торговля Россия Азия
14 мая 2024, 01:45
Оператора карт «Мир» решили привлечь к борьбе с отмыванием денег
РИА «Новости»
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Национальную систему платежных карт (НСПК) предложили включить в систему по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом РБК сообщил представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (РФМ).

По данным Росфинмониторинга, НСПК в настоящее время не взаимодействует со службой «финансовой разведки», поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.

Принятие такого решения снизит нагрузку на банки, избавив их от необходимости перенаправлять запросы в РФМ.

Ранее стало известно, что власти Республики Маврикий планируют использовать российскую платежную систему «Мир». При этом точные сроки начала работы платежной системы пока неизвестны.

Банки Мошенничество Деньги
14 мая 2024, 00:41
Центробанк РФ заявил о случаях конфликтов интересов на IPO
РИА «Новости»
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Центробанк России с помощью надзорных действий заметил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO — первичном публичном размещении акций компании. Об этом рассказали в письме регулятора, которое обнародовала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

«В результате надзорных мероприятий установлено, что брокеры ведут учет в электронном виде информации не обо всех конфликтах интересов», - сказано в публикации.

Оказалось, что они не учитывают информацию о конфликтах интересов при участии в IPO. Регулятор заметил случай, когда брокер не предоставил клиентам, которые пользуются мобильным приложением, возможность лично установить стоимость участия в IPO. В таком случае брокер действовал в собственных интересах.

Ранее стало известно, что в России нашли способ обезопасить средства людей от мошенников. Соответствующий законопроект Госдума может принять в весеннюю сессию. Он обяжет банки согласовывать кредиты и переводы с доверенными лицами клиентов.

В апреле этого года пресс-служба Центробанка сообщила, что число финансовых пирамид в стране существенно выросло. За I квартал 2024 года - на 70% по сравнению с тем же периодом 2023-го.

Центробанк России с помощью надзорных действий заметил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO - первичном публичном размещении акций компании. Об этом рассказали в письме регулятора, которое обнародовала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Банки Россия Деньги Центробанк
13 мая 2024, 12:55
Торги ценными бумагами на СПБ Бирже приостановили
РИА «Новости»
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Организованные торги ценными бумагами на СПБ Бирже приостановили в 12:05. Об этом сообщили представители торговой площадки.

Причиной стал технический сбой. Специалисты выясняют, почему он произошел.

«О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», - заявили на СПБ Бирже.

Ранее стало известно, что СПБ Банк, который является расчетным депозитарием СПБ Биржи, попал под санкции США. Ограничения со стороны американского Минфина обычно означают блокировку активов и запрет на сделки для американцев.

Россия Деньги
13 мая 2024, 02:49
Пенсии неработающих россиян с 2025 года проиндексируют дважды
РИА «Новости»
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Страховые пенсии по старости для пенсионеров, которые не работают, будут индексироваться России два раза в год. Такие изменения ожидаются с 2025 года, рассказала РИА «Новости» член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.

«Страховые пенсии будут индексироваться с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», - пояснила она.

По слова Бессараб, в России насчитывают 43 миллиона получателей всех видов пенсий.

Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее напомнила, что самозанятые россияне могут докупить до 15 лет стажа. Остальные категории граждан - до 7,5 года, Парламентарий отметила, что россияне смогут сами определять сумму добровольных страховых взносов.

Пенсия Пенсионеры Россия

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