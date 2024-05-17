17 мая 2024, 01:48

В Курске суд национализировал донецкие активы кондитерской группы «Конти»

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Ленинский районный суд Курска обратил в федеральную собственность имущество и деньги частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение Конти». Информацию об этом опубликовал Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен, обращено в доход Российской Федерации: имущество ЧАО „Производственное объединение „Конти“; объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО „ТОР“; денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО „Донбасс Кондитер“», - сказано в публикации.

Представители суда отметили, что постановление должно быть мгновенно исполнено. Дело рассматривали на закрытом судебном заседании.

Ранее стало известно об удовлетворении иска Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) у частных владельцев, которые «выкачивали» из предприятия средства, почти не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Также ведется расследование дел против лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год.

До этого судостроительный завод в Ярославле арестовали по требованию региональной прокуратуры к компании «Лидер Гарант». Правоохранители обратились в суд 25 апреля, в этот же день иск удовлетворили. Следующее заседание проведут 27 мая.

Генпрокуратура РФ Суд Деньги
16 мая 2024, 10:26
Влияние третьих стран не сказалось на торговле и инвестициях России и Китая
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Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд, а инвестиции увеличились. Экономическое сотрудничество двух стран не подвержено влиянию извне, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Углублению торгово-инвестиционных связей, по его словам, заметно поспособствовал переход на расчеты в национальных валютах. Путин сообщил, что доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90%.

«И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», - сказал президент.

Китай, напомнил он, стал ведущим торговым партнером России. Президент согласился с оценкой китайской стороны о том, что в 2023 году товарооборот двух стран возрос до 240 миллиардов долларов. Он добавил, что объем торговли сельхозпродукцией увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов, а межправкомиссия реализовала или запланировала более 80 приоритетных инвестпроектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов.

В своем выступлении Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными. Он пообещал продолжать сотрудничество на основе доверия и добрососедства.

Экспорт Международные отношения Санкции Переговоры Владимир Путин Китай Экономика
16 мая 2024, 09:01
Межрегиональное сотрудничество назвали важнейшим элементом отношений России и Китая
РИА «Новости»
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Межрегиональное сотрудничество России и Китая стало важным элементом двусторонних отношений. Имеющиеся проблемы обсудят на ЭКСПО в Харбине, куда приедут представители многих российских регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом «Известиям».

ЭКСПО в Харбине, по его словам, пройдет в рамках межрегионального сотрудничества - важнейшего элемента двусторонних отношений. На форуме представят большое количество российских регионов и проведут предметный разговор об отношениях между субъектами, вопросах развития Дальнего Востока и приграничных провинций Китая.

«Это очень важно, один из важнейших элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным. Есть определенные проблемы, но, скорее, это проблемы роста», - сказал он.

Песков уверен, что Китай достаточно сильный, чтобы противостоять попыткам США и других стран помешать сотрудничеству с Россией. Он сообщил, что двусторонний торговый оборот в 2023 году превысил 220 миллиардов долларов.

Дмитрий Песков Экспорт Торговля Россия Китай Экономика
16 мая 2024, 08:10
Почти все платежи между Китаем и Россией перевели в нацвалюту — Путин
Unsplash
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Около 90% всех платежей между Россией и Китаем совершили в рублях и юанях. Переход на расчеты в национальной валюте придал импульс торговле, заявил на переговорах в Пекине российский президент Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики», - сказал он.

Товарооборот между Россией и Китаем, по словам Путина, за последние пять лет увеличился. Президент заявил, что это произошло вопреки пандемии и влиянию третьих стран. Он сказал, что мощный импульс сотрудничеству придал своевременный перевод двусторонних расчетов в нацвалюты, и сообщил о создании портфеля из 80 крупных совместных российско-китайских инвестиционных проектов.

Переговоры Путина и лидера КНР Си Цзиньпина открылись в пекинском Доме народных собраний. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой вновь избранного президента.

Международные отношения Торговля Россия Владимир Путин Китай Экономика
15 мая 2024, 23:42
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум почти на 15%
РИА «Новости»
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Прожиточный минимум в России в 2025 году поднимут до 17 733 рублей. Соответствующий проект постановления Минтруда РФ опубликовали на официальном сайте нормативно-правовых актов.

При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, пенсионеров - 15 250 рублей, детей - 17 201 рубль.

В целом по сравнению с прошлым годом он увеличится на 14,8% Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бассараб не согласилась с заявлением Минтруда по поводу того, что в РФ обеспечено гендерное равенство в отношении зарплат. По ее словам, разница в средних заработных платах между мужчиной и женщиной составляет порядка 28%.

Рубль Дети Пенсионеры Минтруд РФ Россия

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