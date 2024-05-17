В Курске суд национализировал донецкие активы кондитерской группы «Конти»
Ленинский районный суд Курска обратил в федеральную собственность имущество и деньги частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение Конти». Информацию об этом опубликовал Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
«Иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен, обращено в доход Российской Федерации: имущество ЧАО „Производственное объединение „Конти“; объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО „ТОР“; денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО „Донбасс Кондитер“», - сказано в публикации.
Представители суда отметили, что постановление должно быть мгновенно исполнено. Дело рассматривали на закрытом судебном заседании.
Ранее стало известно об удовлетворении иска Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) у частных владельцев, которые «выкачивали» из предприятия средства, почти не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Также ведется расследование дел против лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год.
До этого судостроительный завод в Ярославле арестовали по требованию региональной прокуратуры к компании «Лидер Гарант». Правоохранители обратились в суд 25 апреля, в этот же день иск удовлетворили. Следующее заседание проведут 27 мая.