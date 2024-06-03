В Кремле назвали результаты сделок ОПЕК+ продуктом консенсуса

«Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют и стабилизации, и предсказуемости энергорынков мира», - сказал официальный представитель Кремля.

Россия, по словам Пескова, заняла ответственную позицию и приняла активное участие в диалоге. Он назвал все решения ОПЕК+ продуктом консенсуса и заявил об уважении к партнерам.

Представители Алжира, Кувейта, Ирака, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Казахстана объявили о продлении договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2025 года с сохранением почти всех прежних квот. Следующую встречу стран ОПЕК+ назначили на декабрь 2024 года.