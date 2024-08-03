В Киргизии призвали не ограничивать работу в России мигрантов из республики

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Государственной думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики», - указал Байсалов.

По его словам, граждане Киргизии должны обладать свободным и равноправным доступом к рынку, поскольку страна входит в состав ЕАЭС. В противном случае, пояснил он, будет трудно объяснить жителям смысл членства в организации.

Накануне Генпрокуратура усмотрела риски для законопослушных россиян в существующем варианте законопроекта о миграционном контроле и рекомендовала депутатам и сенаторам его доработать, прежде чем отправлять на подпись президенту.